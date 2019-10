La Diputación investiga la presunta agresión a un delegado sindical

La Diputación de Burgos 'no tolerará que se empañe la buena imagen' de la institución y llegará hasta el final para esclarecer la presunta agresión entre dos representantes sindicales en la residencia de mayores de San Miguel del Monte el pasado 23 de octubre. Así lo ha asegurado Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de la Diputación y responsable de área de Personal, que confirma la apertura de un expediente informativo y la intervención del comité de prevención de violencia para aclarar el incidente. El sindicato UGT ha denunciado ante la Comisaría de la Policía Nacional, que el presidente del Comité de Empresa y delegado del Sindicato Obrero Independiente (SOI), Fernando Ojeda, agredió a su delegado sindical David Trejo en el trancurso de una visita del Comité de Salud Laboral del que forman parte ambos a la residencia mirandesa de la Diputación provincial.

El Secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile, ha reprochado a los responsables políticos de la Diputación no haberse interesado por el delegado agredido y amenaza con dejar de participar en las mesas de negociación de la institución si no se aparta a Ojeda, al que acusa de mantener una actitud amenazante e intimidatoria de forma reiterada. El Secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Joaquín Porres, asegura que no existió provocación y que su delegado fue objeto de varios golpes y un puñetazo en el ojo, tras el forcejeo con Ojeda, aunque está de baja sicológica por la persecución de la que es objeto desde hace tiempo por parte del presidente del Comité de Empresa. La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha expresado su apoyo a UGT y Comisiones Obreras no se ha pronunciado, según Porres. Este incidente culmina una fractura sindical en la Diputación de Burgos que se remonta varios años atrás y que mantiene divididos a los representantes de los trabajadores, funcionarios en la Junta de Personal y también laborales en el Comité de Empresa.