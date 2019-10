Raúl Agné: "Sé donde vengoy el objetivo que tenemos"

Raúl Agné ya ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Córdoba, tras la marcha de Enrique Martín. El nuevo técnico se mostró serio y concentrado ante el reto que tiene por delante: El ascenso de categoría. Tras pasar unos meses en la liga china, Agné regresa a España para ponerse a los mandos de un club con serios problemas económicos, algo por otra parte, que conoce perfectamente. "Sé a dónde vengo", señaló.

Su nuevo Córdoba empezará a funcionar este domingo ante el San Fernando. Un partido en el que aún no se verán los cambios que tiene en mente. "Sería Dios si el equipo cambiara ya en este partido, pero sí se verán algunas intenciones. Al menos eso es lo que pretendemos. El equipo tiene una gran actitud y ganas de competir", afirmó Agné, quien aseguró que como técnico "me gustan los equipos dinámicos, verticales y agresivos, aunque luego hay que ver los jugadores con los que se cuentan. No tengo capacidad aún para valorar al equipo porque llevo un par de días pero hay un buen grupo y seguro que sacaremos un rendimiento óptimo", comentó el entrenador maño.

Sobre la situación que atraviesa la entidad, Agné dejó claro que "si el club está de una u otra forma no puedo hacer nada, pero sé perfectamente a dónde vengo”, concluyó.