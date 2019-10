El AVE, otro campo de batalla entre Xunta y Gobierno

La Xunta de Galicia y el Gobierno central viven instalados en la confrontación desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia en junio de 2018 y se rompió la sintonía entre dos gobiernos que antes estaban al mando del Partido Popular. El nuevo encontronazo se enmarca dentro de la llegada del AVE a Galicia. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Ministerio de Fomento de incumplir plazos, y tanto el ADIF como el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losado, replicaron de forma muy crítica al titular de la Xunta.

En la rueda de prensa posterior al habitual Consello de los jueves, Feijóo lamentó que la Alta Velocidad no llegaría a la comunidad en los plazos previstos, y responsabilizó al Ministerio de Fomento de un nuevo retraso, y anunció que no entraría en funcionamiento hasta 2021.

Adif replicó a través de un comunicado, acusando al presidente gallego de sembrar desconfianza y de faltar el respeto a los trabajadores. Su versión es que las fechas que se dan son las de la finalización de los trabajos y no la de la puesta en funcionamiento de las vías, y que "la Xunta habla sin saber".

El delegado del Gobierno, Javier Losada, denunció la intención "electoralista" en las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, a menos de 20 días de la celebración de unos nuevos comicios.

En un acto en A Coruña, Feijóo, lejos de tender puentes, insistió en que "llueve sobre mojado" y habló de un "incumplimiento sistemático". El presidente de la Xunta tiró de hemeroteca para recordar las promesas de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos, de que los trabajos estarían terminados en 2019 y en el caso del tramo Ourense-Lugo en el año 2021, y acreditó que "no va a ser así".

A la hemeroteca a la que no aludió el líder de los conservadores gallegos es a la que recoge las promesas de Ana Pastor, cuando estuvo al frente del Ministerio de Fomento, y garantizó que los trabajos estarían terminados en 2018.

La oposición acusa a la Xunta de enredar

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, pidió a los partidos de la oposición que apoyase y se alinease con el Gobierno gallego para presionar al Ministerio de Fomento, con el objetivo de que aclare cuáles son sus planes para la llegada de la Alta Velocidad a Galicia.

Ethel Vázquez habló de "engaños" y de "insultos a los gallegos", y aseguró que con los datos aportados por los técnicos de la Xunta no es viable que las obras estén acabadas en 2020.

Sin embargo, la oposición no solo no respaldó a la Xunta, sino que la acusó de enredar, y recordaron a Vázquez que los retrasos no es algo que se deba a la llegada del PSOE al gobierno, y que ya se habían acumulado varios con el Partido Popular en el Ejecutivo central.

Así, el portavoz del BNG, Luis Bará, afirmó que "tienen una capacidad sobrenatural para armar enredos, para montar oposición a todo el mundo, pero no para gobernar. Ustedes sabían que los plazos que estaban vendiendo eran puro escaparate, que no se iban a cumplir".

Bugallo templa ánimos

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, salió al paso del cruce de acusaciones entre la Xunta y el Gobierno, y trató de ser diplomático. Según el regidor santiagués, del Partido Socialista, ambas partes "hablan de cuestiones diferentes".

Hacía referencia a la diferencia conceptual entre final de las obras y entrada en operatividad de la vía. Bugallo puso la mano en el fuego por la versión de Fomento, según la que las obras, como muy tarde, estarían terminadas en el primer trimestre de 2020, pero indicó que la puesta en marcha no depende de Adif.

Es la Agencia de Seguridad Ferroviaria la que tiene que hacer las pruebas en el recorrido, comprobar que todo funciona correctamente, antes de dar el visto bueno para su puesta en marcha. Un proceso que puede durar entre 12 y 18 meses.

Bugallo expresó su deseo de que el AVE esté operativo antes del 25 de julio del año 2021.