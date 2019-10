La agenda del 'finde': música y solidaridad para despedir el mes de octubre

Hay que reconocer que estaba siendo una semana muy interesante respecto a noticias relacionadas con el panorama musical de la ciudad, Eskorzo publicaba todas las fechas de su fin de gira "Alerta Caníbal" que les ha llevado a acumular decenas de conciertos a ambos lados del Atlántico, la nueva visita de la "Film Symphony Orchestra" el próximo 17 de Noviembre a nuestra ciudad con un programa centrado en superhéroes, piratas y genios o tener buenas nuevas de Niños Mutantes, confirmando nuevo disco para el año que viene y adelanto en este inminente noviembre de su primer single.

Esto en cuanto a grupos, pero si echamos la vista a los festivales, estos están avanzando sus líneas maestras para una nueva edición, Granada Sound ya tiene disponibles en su web entradas normales y VIP, a la espera de algún adelanto del cartel y enOrbita ha confirmado a El Hombre Garabato, Ladilla Rusa, Modelé Fatalé, Cariño, Tiburón 2 y Derby Motoreta's Burrito Kachimba para el Escenario Satélite, dejando bien a las claras que este V Aniversario va a ser muy especial.

Todas ellas tienen un calado importante de una u otra forma pero la noticia de impacto que debe hacer replantearnos la situación es la suspensión de los conciertos en algunos locales, por ejemplo, Taberna JJ. Aunque fue el año pasado cuando la Junta de Andalucía modificó su Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, creando un nuevo marco, es labor de cada ayuntamiento modificar sus ordenanzas para adaptarse a él, habiendo un plazo de margen. Lamentablemente los deberes no se han hecho en la Plaza del Carmen, por lo que sigue vigente la antigua normativa dando lugar a, que si un vecino llama a la Policía Local, ésta se presentará y abrirá acta ya que es lo que establece la ley actual.

Viernes 25

20.00H - Técanela - Sala Planta Baja.- Este dúo aragonés recala esta noche en el Planta junto a su banda para hacernos bailar, sonreir y cantar al ritmo de la rumba. Una pareja musical con una importante historia tras ellos y es que decidieron hacer un viaje por Sudamérica nada más que con su música y mochila, regresando a nuestro país como una banda de referencia por aquellas latitudes.

21.15H - Amparanoia / Queenky Potras / Yonse - Escenario Aliatar.- Un espectacular concierto que organiza Mamita Records para celebrar su 2º aniversario y que servirá para hacer una noche única ya que Amparanoia termina gira, Queenky lanza su nuevo proyecto y Yonse estrena disco. Pero por si esto fuera poco, habrá colaboraciones de Julian Saldarriaga, DePedro, Tony Moreno, Juan Pinilla, Victor Iniesta, Antonio Lizana, Mario Díaz y Arco.

22.00H - Narco - Sala El Tren.- Estos sevillanos se despiden de los escenarios tras una larga e intensa carrera, la gira obedece al nombre de Espichufrenia. A lo largo de los años su formación se ha ido modificando pero sin perder nunca este estilo y sonido tan característico, además de sus letras mordientes.

22.00H - Garolo - Sala Prince.- Actualmente los sonidos urbanos tienen en Granada un baluarte tanto a nivel de artistas, Ayax y Prok, Dellafuente, etc como en organización de eventos. El de esta noche estará protagonizado por Garolo, un asturiano que comenzó a finales de los años 90 y que cuenta con un amplio bagaje tanto nacional como internacional.

22.15H - Colectivo Da Silva - Sala Planta Baja.- Llegó el día en el que por fin los Colectivo lanzan su nuevo disco, Vacaciones, aunque durante este tiempo hemos tenido algunas píldoras a modo de adelanto. Ganadores del Emergentes'18 han sabido buscar un pequeño nicho musical en el que poder explotar estilo a medio camino entre el Lo-Fi y el kraut-rock. Tras el concierto podremos disfrutar de sesiones Dj de la mano de D. Gonzalo, Papaya Club DJ, Tudo Bem, Chico Blanco DJ, Van17ino6 y Nasa Boy.

23.00H - Los 300 / Sr. Olmo - BoogaClub.- Aunque a priori se podría definir como una noche de mestizaje al estilo clásico, bien es cierto que los sonidos de ambas formaciones se decantan más por la fusión de ritmos tropicales y brasileños que los que suelen ser los habituales en un concierto de estas características.

Sábado 26

18.15H - Gala Rock Help Me Please - Sala Planta Baja.- Una tarde-noche que cuenta en el cartel con Margaux, Nevada, Deaf Django, Niño Garbanzo, Café Suizo, Nilsson, SoundBay, Enough y Mala Sombra. Una gran gala que servirá tanto para poder disfrutar del buen nivel rockero de nuestra ciudad como para realizar un buen gesto social en ayuda de esta ONG, tras la que se encuentran numerosos personajes de la cultura granadina y que realizan esta importante labor.

22.00H - Iseo & Dodosound - Sala El Tren.- Concierto que significa un punto y aparte en su extensa gira y es que cuando finalice este 2019, se meterán en el estudio a grabar su futuro disco, el cual, no tiene aún fecha de publicación. Una vez finalizado el concierto serán Fak Scratch, Shaolín Dubz y Kapitan Morgan los encargados de alargar la noche hasta casi el amanecer.

23.00H - Dani Fernández - BoogaClub.- A pesar de ser una gira bastante limitada en sus fechas, debe dar una tranquilidad absoluta saber que todas las entradas están vendidas desde hace semanas. Esta es la sensación que debe tener este ex-miembro de Auryn, el cual ha sabido digerir la soledad para llevar más allá su carrera musical.

Domingo 27

18.00H - Gala Mestizaje Help Me Please - Sala Planta Baja.- Con un cartel compuesto por Eskorzo, Sondenadie, Los Vecinos del Callejón, Elsa Bhör, Los 300, Carmencita Calavera, Trigo Sucio, Seta & Laumas y Befunkbop se pone el punto final a una intensa semana de actos programados por esta ONG.