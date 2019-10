Santiago Auserón: "Algún día le contaré a los políticos cómo es España"

Santiago Auserón, quien fuera líder y voz de la banda de pop rock de los ochenta Radio Futura, impulsor después en solitario de Juan Perro, habló del concepto de "viaje" que poseen las canciones: "Las canciones son vehículos locomotores para viajar " y lo que hay que hacer es subirse a ese vehículo para dejarse llevar. "El corazón de las canciones ha sido siempre viajero", remarcó Auserón.

"Vivir en la Carretera: Furgonetas, pensiones, música y jetlag" fue la ponencia encargada de abrir el Congreso del Bienestar y la Música de Punta Umbría celebrado en el Teatro del Mar, con lleno absoluto de público.

Auserón, que levantó durante su intervención numerosos aplausos, habló de sus vínculos andevaleños, de cuando vivió en su infancia en Villanueva de los Castillejos y conoció pueblos como el Granado o Puebla de Guzmán. "Cogíamos el autobús de Damas para desplazarnos a otros pueblos para escuchar el último disco de los Beatles que habían adquirido nuestros amigos". Apasionado de las raíces culturales de los pueblos, afirmó que esta profesión le ha permitido conocer el mapa "de mis tierras", porque ha podido viajar por España, pueblo a pueblo. Y afirmó: "Algún día les contaré a los políticos cómo es España".

Por su parte, La Mari, alma mater del proyecto de flamenco-chill Chambao, rememoró uno de los viajes a Ibiza en sus inicios y la vergueza que sentía de cantar en público: "Pedí a mis compañeros si podía cantar de espaldas al público". Sobre la canción "Papeles mojados", uno de sus grandes éxitos, explicó que no sabía que "me estaba metiendo en política con esa canción. "Se me metió el tema en la cabeza y en el corazón y salió esa canción", afirmó Lamari, que lamentó que se le etiquetara por ello de "reivindicativa".

Javier Ruibal, cantante, compositor y guitarrista, Premio Nacional de las Músicas Actuales, elogió el compromiso de La Mari en "Papeles Mojados", porque "todos somos hijos de un tiempo y de un lugar". Ruibal reivindicó el papel social de la canción. "Todo es política", expresó Ruibal, desde que en un escenario uno pronuncia la palabra "te amo". "Se trata de política trascendente", de la que transmite "emoción y afecto". Cada artista posee sus influencias, como él, cuyos temas están trufados de influencias procedentes de Marruecos.

El Congreso del Bienestar y la Música se ha celebrado cuatro veces en Huelva, las últimas tres ediciones en Punta Umbría.

Pilar Miranda, presidenta del Puerto, se mostró "ilusionada" por poder participar en un evento cultural de "primer nivel" como el congreso. El Puerto es el "motor económico" de la ciudad y para la Autoridad Portuaria, según Pilar Miranda, es muy importante colaborar en aspectos culturales como éste.

Por su parte, la diputada Bella Canales, destacó que el congreso no sólo es de Punta Umbría sino de toda la provincia, porque hay actividades paralelas que se desarrollan en el Parque Natural de Doñana y en las Marismas del Odiel.

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, dio la bienvenida a los congresistas y al público en general a los que recordó que Punta Umbría es una tierra "hospitalaria, rodeada de emblemáticos espacios naturales e importantes infraestructuras". En su alocución formuló un mensaje dirigido a los políticos para que aprendan de los poderes de la "armonía", del "ritmo" y de la "melodía" que tiene la música para dirigir las acciones de gobierno. Elementos muy necesarios para "estos tiempos convulsos", según destacó la alcaldesa, que terminó dando la bienvenida con la afirmación de: "Bienvenidos al paraíso",