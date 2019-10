Juana Cruz ratifica la denuncia contra Campos por un presunto delito electoral

La concejala de Linares Primero, Juana Cruz, ha ratificado esta misma mañana en el Juzgado la denuncia que interpuso contra Daniel Campos, secretario general del PSOE local, cuando este pidió el voto a través de los medios de comunicación, el mismo día de las pasadas elecciones municipales, en calidad de candidato a la Alcaldía linarense.

La defensa de Campos no se ha presentado a esta citación judicial, de ahí que esté emplazado para el próximo 12 de diciembre para tomarle declaración por esta denuncia presentada por Cruz por un presunto delito electoral.

"El señor Campos tendrá que ir ese día a pestar declaración y, curiosamente, también ese día tendrá que comparecer delante del juez para testificar por las presuntas injurias que supuestamente cometió contra Juan Fernández por la querella que este le puso. Hoy me he ratificado en esa denuncia que le puse a Campos porque pedir el voto para el PSOE, el mismo día de las elecciones locales, y saltarse la ley de esa manera no es para nada normal", señala la edil de Linares Primero, Juana Cruz.