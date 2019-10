Morales (C's): "Las críticas del PP responden a una situación de cabreo por no pactar con ellos"

El vicealcalde de Lorca y concejal de Ciudadanos, Francisco Morales, ha afirmado en la antena de 'Hoy por Hoy' que las críticas de la oposición son "injustas" y responden a una "situación de cabreo por no pactar con el PP". Morales ha asegurado que "las críticas infundadas y falsas no me afectan".

En cuanto a los proyectos que pretende lleva a cabo en sus áreas de responsabilidad, el vicealcalde apuesta por hacer que las empresas municipales sean "eficientes", si bien PP e IU impidieron hace unos días su elección como consejero delegado de Limusa.

Morales busca asimismo la potenciación del turismo en Lorca en ciudad y pedanías, que han estado "discriminadas". Recuerda que el comercio y la hostelería se encuentra en situación de "emergencia", por lo que promete incentivos fiscales. Y recuerda el proyecto de la Casa del Artesano para promover el sector.