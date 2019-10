Dago Peña: "Celebraré el ascenso y lo haré en gallego"

O CB Breogán ainda non explosionou. Vestir a celeste implica sentir e deixarse a pel na cancha. A responsabilidade de respostar a milleiros de gorxas celestes que se deixan a alma, e as cordas vogais, no Pazo pesa. E quizáis esa presión está a xogar unha mala pasada a algún dos xogadores.

"Tenemos una gran relación fuera de la pista y cuando consigamos disfrutar todos juntos sobre el parqué se verá el equipazo que somos y el gran coah que está con nosotros" asegura Dago Peña. O dominicano rompeu xa o cascarón e deixa ver a súa calidade. Porén outros compañeiros ainda non foron quen de rachar esa camisa forza.

"A mi me costó llegar sin haber tenido descanso porque me fui al Mundial de China y llegas a un lugar con tanta pasión por el baloncesto y un proyecto de ascenso que al principio tu mente y tu cuerpo no están como deberían. No están al 100%", reflexiona.

En Lugo está "feliz"."Ya concía la ciudad, he pasado aqui unas cuantas Navidades, me encanta el bingo navideño, por cierto ( bromea)". Convencido de que a imaxe de equipo equilibrado chegará antes que tarde, Dago Peña fala así.

Dalle ó play!