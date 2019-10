El Ayuntamiento espera que los trabajos arqueológicos de Bailén no retrasen las obras de Plaza España

Los trabajos de excavación empezaron el pasado 5 de septiembre. Los restos que se han encontrado se corresponden con el Palacio de Godoy. En concreto es parte del suelo de la planta baja, el arranque de los muros del mismo y una serie de sótanos abovedados, asi como una escalera que conducía a los mismos. Una de las habitaciones se utilizó como pequeños gasómetro para iluminar todo el Palacio.

La directora de las excavaciones, Esther Andreu, ha asegurado que "es muy difícil" trasladar los restos a algún museo u otra ubación. De hecho, reconoce que muchos los restos, una vez estudiados, se van a tener que retirar para continuar con el proyecto de reforma de la zona, porque la prioridad debe ser mejorar la vida de los madrileños. "La ciudad sigue viva, ni Roma conserva todo lo que tiene".

Ahora lo que se está haciendo es cartografiar y documentar los hallazgos para enviar un informe completo a la Comunidad de Madrid y que esta dictame qué hacer con los restos.

La Delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, ha recordado que cuando aparecieron los restos se produjo una modificación del plan de obra para que no quedase parada "y poder seguir realizando estos trabajos y que no se produzcan retrasos considerables". El consistorio asegura que, de momento, se están cumpliendo los plazos y confía en que no se retrasen las obras de la Plaza de España.