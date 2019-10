Mandiola: "No jugamos en otra liga, jugamos donde el año pasado"

Ha finalizado la sesión matutina en Son Malferit y, como cada viernes, un puntual Mánix Mandiola se ha dirigido a la zona mixta de las instalaciones deportivas para analizar la previa de una nueva jornada en esta segunda división B que tan bien se le está dando al conjunto del Baleares.

No baja los brazos el Atlético Baleares de momento, que sigue de dulce absoluto. Nueve jornadas, ocho victorias y 24 puntos les afianzan líderes, no sólo del grupo 1, si no de toda la segunda B. Unos números que, en comparación con la campaña anterior, asustan.

"Lo importante es ganar el Domingo. Las estadísticas suelen decir que es muy difícil ganar dos partidos seguidos en casa o perder dos fuera" -apuntaba el técnico- "el objetivo es ganar el Inter, que es un rival de nuestro nivel, aprovechando la buena inercia que llevamos."

Sobre las bajas: "Ni Itu ni Aurtenetxe van a esta, y sumados a Canario y Manu Herrera tenemos cuatro bajas, pero aun así creo que nos plantamos con un equipo competitivo e ilusionante". "Es importante que haya mucha gente importante -continuaba Mandiola- porque hay que recurrir a ellos, a la gente que menos pensabas, sobre todo en momentos de necesidad como este. Creo que van a dar el nivel y los pequeños cambios que va a haber no se van a notar"

El planteamiento frente al Internacional de Madrid va a ser el mismo que le está dando tan buenos resultados: "Jugamos a lo mismo cada Domingo, sólo cambian los actores. Con las lesiones algo puede cambiar, pero la columna vertebral es la misma"

El conjunto del Atlético Baleares recibe este Domingo a las 12:00 horas del mediodía la Internacional de Madrid, sexto en la tabla con 15 puntos, en busca de prolongar esta racha que, ahora mismo, roza la perfección.