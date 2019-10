Los vecinos critican la falta de un programa de Gobierno

Cuatro meses después de formarse el equipo de Gobierno, los vecinos de la localidad, durante el tiempo de tertulia ciudadana, en Hoy por Hoy Peñafiel, han hecho balance de los primeros meses de esta legislatura.

Para ellos, hay problemas que no se han solucionado como la limpieza viaria. Critican que las calles están en un estado similar al de hace un año e instan al Gobierno a que tomen las riendas para mejorar esas cuestiones que criticaron durante la anterior legislatura.

Asimismo, piden que den a conocer el programa de actuaciones que han pensado para ejecutar en la localidad en los próximos meses. Aseguran que una vez unidos, lo más importante es dar a conocer un programa de Gobierno y critican que hasta ahora no lo tengan.

Por otro lado, han solicitado al Gobierno, que solucionen los problemas de los vecinos del día a día, como baches en la calle Derecha al Salvador, alcantarillas tapadas, solución de colectores, sin olvidarse de los actos vandálicos, como los ocurridos en San Vicente hace unas semanas.

Para la representación vecinal es importante mejorar el estado del municipio y piden esa transparencia, prometida durante la campaña electoral. En este sentido, critican que no se haya dado ninguna explicación hasta ahora, de porqué la Banda de Música no cuenta con director en este momento, lo que supone que no haya ni ensayos ni actuaciones.