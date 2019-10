La Xunta construirá una planta de compostaje en Pontevedra

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda impulsará a partir de 2020 la puesta en marcha de tres nuevas plantas públicas de tratamiento de biorresiduos para compostaje en las provincias de Pontevedra, Lugo y Ourense, además de la que está ya construida en el complejo de Sogama, en Cerceda.

Así lo anunció la conselleira, Ángeles Vázquez, durante su comparecencia en el Parlamento para explicar los presupuestos de su departamento para el próximo año.

En concreto, las cuentas del 2020 están provistas de 5 millones de euros para impulsar estas tres nuevas plantas de compostaje, pero será un inversión total de 25 millones de €.

La respuesta del diputado pontevedrés, Luis Bará, no se hizo esperar y le reclamó a la Xunta que le pida al PP pontevedrés de Rafa Domínguez que deje de alarmar a la gente con el reparto de los composteiros, que no hay que declararlos en la Renta.

El Gobierno Municipal de Pontevedra asegura que no hay que declarar en la Renta los composteiros que está entregando el ayuntamiento.

El concejal de Facenda salió esta mañana a desmentir lo dicho ayer por el PP, por entender que han creado alarma social simplemente para boicotear el compostaje.

El concejal Raimundo González echó mano de la Ley del IRPF reformada por el Gobierno del PP en los últimso presupeustos del Estado, para indicar que actualmente las ayudas públicas inferiores a Mil euros no tienen que ser declaradas en la Renta.

Pero a mayores, en este caso, los composteiros que entrega el concello no suponen un bien patrimonial para quien los recibe, no generan renta ni conllevan IVA; son una simple cesión de uso, una propiedad municipal cedida a los vecinos para mejorar el servicio de tratamiento de residuos. Por todo ello, el concejal nacionalista asegura que no se tienen que declarar en la Renta, porque además están valorados en apenas 50 euros cada uno.