Imanol reniega de los elogios: "No estoy de acuerdo, tenemos mucho que mejorar"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta para hablar de la visita a Balaídos para jugar contra el Celta.

-Otro rival con su técnico cuestionado. “Es de locos, nueve jornadas disputadas y tantos entrenadores destituidos y otros tanto en la cuerda floja, por eso digo que es una suerte estar aquí sentado porque esto cambia en pocas semana. Y la cola que hay para poder entrenar a un equipo como la Real será larga. No tengo duda”.

-Partido complicado. “Será un partido complicado porque tiene una gran plantilla no es normal de que vayan solo cinco goles porque tiene gran potencial y esperemos que no explote contra nosotros. Ellos tienen necesidad pero nosotros también nos jugamos mucho”.

-Confirmar la plaza de Champions. “Todo eso está muy bien pero sobre todo para el aficionado y es un hecho que el equipo está bien y vamos bien clasificados. Pero eso no nos puede confundir. Porque si llegamos a perder contra el Betis, yo estaría cuestionado, y eso lo tengo claro. Por suerte el equipo está haciendo muy bien las cosas, así que ojalá sigamos en esta línea, poor que hay que seguir mejorando mucho, a todos los niveles”.

-Estímulo cerrar la jornada como líder. “Que no, que no. Que para mí no hay estímulo en esta jornada por alcanzar el liderato, porque no se si voy a llegar a diciembre. Que la silla se mueve rápido y es lo que siento. Lo que menos me preocupa es la clasificación, ganemos o perdamos, yo trabajo igual. La clasificación está muy bien pero entiendo que eso es para el aficionado. Porque ahora jugamos contra un gran equipo con una gran plantilla que en algunas líneas son hasta mejores que nosotros”.

-Razones para ver el Celta tan abajo. “La igualad que existe. Y por eso digo que no es fácil hacer los partidos que hemos hecho este año, y lo tomamos cono normalidad, pero aquí todo Dios aprieta y cada partido cuesta muchísimo”.

-Mucho más que Aspas. ”Porque los nombres que tiene son muchos y muy buenos, tienen gran plantilla. No hay que menospreciar a ningún equipo, y menos a un rival con semejante nivel. Pero tenemos la idea clara de salir a ganar, a ir a por ellos haciendo nuestro partido”.

-Aritz Elustondo. “Prefiero ser precavido, pero sí estoy tranquilo, porque el día que vuelvan estarán para competir, aunque no lo veáis. Hace su trabajo alternativo, fuera de grupo, y cuando esté seguro que será porque está preparado”.

-Portería. “Claro que es un puesto peculiar. Pero cuando hay tres porteros que entrenan tan fuera igual deja de ser peculiar y puedo arriesgar porque los veo a todos preparados. Han jugado dos y lo han hecho muy bien, y eso me da más tranquilidad para tomar una decisión en una línea u otra”.

-Elogios al juego de la Real. “Es que no estoy de acuerdo, tampoco estamos jugs si tan bien. Tenemos mucho margen de mejora, y eso lo saben los jugadores, seguramente hablen más porque estamos cuartos y no más abajo. Llevamos sólo nueve jornadas y debemos mejorar mucho en esta liga tan complicada”.