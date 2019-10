Inmobiliaria Sevilla 2000 terminará el año con 11 nuevas promociones de obra nueva en Sevilla y Cádiz

La empresa sevillana Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate concluirá el año 2019 con la comercialización de un total de 11 promociones de obra nueva en Sevilla capital y Cádiz, por un montante total de 115 millones de euros y una cartera de 450 nuevas viviendas en venta. De este modo, la empresa -que el próximo año cumplirá 20 años de recorrido- consolida la apuesta por la obra nueva, cuyo departamento se creó hace 4 años. Así y en tan sólo 48 meses, se han comercializado un total de 32 promociones en Sevilla Este, Triana, Nervión, Macarena, Reina Mercedes, Los Remedios y el Centro de Sevilla, además de Cádiz, que suman un total de casi 1.000 viviendas, con operaciones valoradas algunas incluso en 62 millones de euros. Así lo ha anunciado el gerente del Grupo, José Gamero, en la inauguración de su nueva oficina en el centro de Sevilla, que supone -además de la ampliación de su plantilla y de sus líneas de negocios-, la apuesta por una nueva línea de trabajo muy concreta: Inversiones y Comercialización de Suelo y Promociones de Obra Nueva.

Consolidación departamento de Obra nueva

Entre las once promociones en venta con la que concluirá el ejercicio 2019, Inmobiliaria Sevilla 2000 se encuentra la comercialización de “Residencial Argos II”, cuya primera fase también comercializó y ya está en construcción por parte de la promotora ASG Homes desde agosto de 2018. Esta segunda fase prevé la construcción de un total de 290 viviendas exclusivas en Sevilla Este, por valor de 62 millones de euros. El enclave se distribuirá en forma de U, con recinto privado interior cerrado. La fachada principal se ubica en la Avda. De las Ciencias n.º 19 junto a la primera fase en Ciencias 21, en una zona cercana al Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES).

A esta promoción, se suman otras cuatro actualmente en venta en C/ San Esteban, 22, en zona centro; C/ Diego de Merlo, 6, también en el centro; Novo Alcázar, en el Cerro del Águila; y Triana Park, en Triana A; y en breve, sacarán a la venta 5 nuevas promociones en la Macarena, el centro de Tomares y en el casco histórico de Cádiz, lo que permitirá cerrar el año 2019 con un total de once promociones a la venta.

Además, Inmobiliaria Sevilla 2000 se está especializado en la compraventa de suelo y casas para rehabilitar en los cascos antiguos de Sevilla y Cádiz. En este sentido, y de cara al próximo año 2020, ya está negociando la compra de suelo de otros tres proyectos en la Alameda de Hércules y Triana (en Sevilla) y una tercera, en el casco antiguo de Cádiz.

Además del departamento de Obra nueva, cuenta con Departamentos Financiero e Hipotecario, Jurídico y de Activos Bancarios, que comercializa las viviendas de todas las entidades bancarias y con un Departamento Internacional, integrado por personal que atiende en tres idiomas.

Balance ejercicio 2018

La empresa sevillana Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate concluyó el año 2018 con la comercialización de un total de 15 promociones de obra nueva en Sevilla capital y Cádiz, por un montante total de 135 millones de euros y una cartera de 310 viviendas en venta. De este modo, la empresa consolidó la apuesta por la obra nueva, cuyo departamento se creó en el año 2015.

Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate

Nacida en el año 2000, el Grupo liderado por José Gamero, acaba de inaugurar una nueva oficina en el centro de Sevilla (Plaza Nueva. Edificio Capitol), que viene a sumarse a otras cuatro, dos en Sevilla Este y dos en el Centro. La nueva oficina supone además supone la apuesta por una nueva línea de trabajo muy concreta: inversiones y comercialización de suelo y promociones de obra nueva. Al mismo tiempo, el grupo amplía su equipo de asesores comerciales, que se acerca ya a las 50 personas, profesionales dinámicos e involucrados con el sector y conocedoras de la ciudad de Sevilla y su idiosincracia.

La empresa sevillana Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate cumplirá el proximo año 2020 dos décadas de recorrido y lo hace afrontando una nueva etapa de expansión, tanto en número de oficinas y personal, como en líneas de trabajo y proyectos.

Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate es socio fundador de la Agrupación de Inmobiliarias “ALIANZA Sevilla”, con más de 90 inmobiliarias operando on-line con una aplicación informática de última generación y un estricto código ético profesional. Ello garantiza que cada vivienda sea automáticamente ofrecida por más de 550 asesores en Sevilla y 5.000 a nivel nacional (750 inmobiliarias asociadas en España) con la mediación única de Sevilla 2000.

Su gerente, José Gamero, es fundador y ha ocupado durante cinco años y hasta diciembre de 2017, la Presidencia de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, Alianza Sevilla, que también integra. Además, ha recibido varios premios, entre ellos, el Premio “Empresario Sevillano del Año 2015” y el Premio “Andalucía Excelencia 2016”.

Inmobiliaria SEVILLA 2000 se encuentra en la actualidad en una etapa de plena solvencia y crecimiento continuado, basado en su consolidación después de 19 años de andadura.