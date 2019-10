'Lo que el oído no escucha', la nueva sección irónico-satírica de Cruz de Guía

El inicio el pasado lunes de la 63ª temporada del programa cofradiero de Radio Sevilla, Cruz de Guía, nos ha traído un estreno en forma de nueva sección. Todo parte de nuestro lema desde el pasado año 2018, "No hay que hacer de esto una tragedia", contundente y acertada frase del capataz Ismael Vargas justo en el momento en que salía por las puertas de la iglesia de San Martín el paso de misterio de la Sagrada Lanzada.

Pues bien, en base a ese "No hay que hacer de esto una tragedia" y que viene a decir que la mayoría de las veces nos tomamos demasiado en serio las cuestiones de cofradías, nace la sección 'Lo que el oído no escucha', adaptación radiofónica del popular y futbolístico 'Lo que el ojo no ve', en la que José Manuel y Jesus García le van a sacar punta a nuestras retransmisiones de Semana Santa. Todo ello desde una visión que intentará ser irónica, satírica y simpática la mayoría de las veces, pero que también podrá resultar emotiva o curiosa.

Pero mejor que dar tantas explicaciones, aquí te dejamos el estreno de este cofradiero 'Lo que el oído no escucha' para que saques tus propias conclusiones...