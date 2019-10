La Ley del Juego valenciana protegerá a menores y ayudará a ludópatas

Primer Proyecto de Ley que aprueba el Consell en esta legislatura. La nueva Ley del Juego, que pretende refforzar el control para proteger sobre todo a los menores y también a los ludópatas. Lo ha explicado con detalle el conseller de Hacienda, Vicent Soler,

La nueva ley incorpora muchas novedades: una mayor supervisión y control para impedir el acceso a menores y a personas inscritas en el registro de excluidas de acceso al juego, es decir ludópatas. Y para ello, los salones de juesgo van a contar con registros y con algunas medidas adicionales. Y se aumentan las sanciones, de falta grave a muy grave, con multas de más de 6.000 euros, que antes era de 3.000.

Además no habrá exlusividad para abrir casinos, como existe ahora. Y la ley valenciana podrá controlar y autorizar las empresas de juego on line, pero solo las radicadas en suelo valenciano. Se va a establecer, como principio general que en barres y locales quer no son de juego, no se pague en metálico. O por lo menos, las máquinas se sitúen en zonas donde no tengan acceso menores o ludópatas.

Y, por primera vez, se regulan las apuestas en el juego de la Pilota Valenciana, que hasta ahora se regía por la tradición y la costumbre. Ahora se establece una tributación del 1'5% sobre los ingresos netos, deducidos los premios. En definitiva, el titular de Hacienda, Vicent Soler, que pide al gobierno central que evite que personajes famosos como deportistas o actores, hagan publicidad del juego, señala que los objetivos de esa ley es la protección y el control: