Beauvue pasará por el quirófano otra vez

No corren buenos tiempos para Claudio Beauvue. Las últimas temporadas, con sendas cesiones no fueron buenas para el guadalupeño que en su día tuvo que superar una complicada lesión como es la del talón de Aquiles. La suerte no le sonríe. En un momento en el que está apartado, no cuenta para Fran Escribá (una desición del club que esperaba que pudiesen alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato) ha vuelto a lesionarse y tendrá que pasar en los próximos días por el quirófano para solucionar los problemas en su rodilla izquierda, en la que tiene el menisco roto.

En la enfermería pendientes de Rafinha Alcántara que se convierte en duda para la cita del domingo al estar de reposo por una gastroenteritis. Hugo Mallo podría recibir ya el alta médica mañana. Ha estado toda la semana entre algodones y este viernes ya ha completado todo el entrenamiento con el resto de sus compañeros.