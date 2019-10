El Tribunal de Contratación no admite a trámite el recurso de Vigo Histórico contra el túnel de Porta do Sol

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública no ha admitido a trámite el recurso de la Asociación Vigo Histórico en contra de las obras del túnel de Porta do Sol. Lo ha hecho por una cuestión de forma y no de fondo y traslada a Patrimonio de la Xunta y Concello el pronunciamiento sobre la ilegalidade de las obras. Ambas dieron ya en su día el ok al proyecto. Así que el concello entiende que se le da la razón y tiene por tanto vía libre para retomar su plan inicial de comenzar las obras nada más acabe la Navidad. El alcalde ha aprovechado además, para cargar de nuevo contra esta asociación a la que acusa de defender sus privilegios frente al interés común. Por su parte Vigo Histórico mantiene en que el túnel no es la mejor opción para la ciudad, e insiste en una peatonalización que incluya también el paseo de Alfonso para recuperar el balcón de Vigo a la ría.

