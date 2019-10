Me gustaría hacer un retrato con cada una de las mujeres que he admirado, me han acompañado, enseñado, protegido y cuidado. Podría empezar ahora. Son muchas y lo merecen, aunque algunas de ellas ya no están. Han sido tan importantes para mi formación y comprensión del mundo que lo llamaría "Galería de maestras", porque todas ellas, con independencia de su edad y condición, me han guiado con inteligente maestría.

Seguir leyendo