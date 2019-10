María Navarro: "Hay cosas de la Cámara de Cuentas con las que tampoco estoy de acuerdo"

La Cámara de Cuentas muestra una gestión nefasta de la izquierda. Asi lo afirma la teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, que señala los desequilibrios creados por las decisiones en los mandatos del PSOE y de Zaragoza en Común. Eso sí, para defender el trabajo municipal ha reconocido su desacuerdo con el informe que emitió este organismo fiscalizador.

La cámara de cuentas se rige por criterios numéricos, donde dos más dos son cuatro, y de ahí no puede salir. Poco más o menos es lo que ha venido a decir en La Rebotica, en Radio Zaragoza, la teniente de alcalde, María Navarro: que la Cámara es excesivamente puntillosa en algunos asuntos.

Aun así, repasa datos como las carencias que tiene el inventario municipal con una falta de valoración de activos, las plusvalías que faltan por reconocer, unos 74 millones o un maquillaje de las cuentas en las facturas que se deben pagar. Esta, con la muy denunciada por el PP patada hacia adelante de un año a otro, a lo que añaden las deficiencias en la contratacion municipal, que, subraya Navarro, está fuera de la legalidad.

Hoy la izquierda le ha pedido defender a los técnicos municipales que dia a día trabajan en la gestión directa. La teniente de alcalde de Hacienda, de manera indirecta, les ha echado un capote: "Hay cosas del informe de la Cámara de Cuentas con las que tampoco estoy de acuerdo", ha señalado.

"Si realmente cumpliésemos todo lo que dice la Cámara de Cuentas, cerraríamos la persiana, llamaríamos al Ministerio y le diríamos que intervenga el ayuntamiento y ceso de consejera de Hacienda". Para María Navarro, "es rígido en cuanto a la normativa de contabilidad nacional" y "si tuviésemos que aplicar todo lo que dice la Cámara de Cuentas a todos los ayuntamientos de este país, problablemente, las entidades locales tendrían un grave problema".

Además, Navarro ha lanzado una petición a los partidos de la oposición: "Quiero invitar a los grupos de la izquierda a que, ante datos indiscutibles de la intervención municipal y la Cámara de Cuentas, a arrimar el hombro".

Críticas desde Podemos - Equo y desde el PSOE

En 2016 y 2017, el responsable de la Hacienda municipal era el ahora concejal de Podemos - Equo, Fernando Rivarés, que habla de errores y contradicciones de la Cámara de Cuentas y acusa a María Navarro de ofender a los técnicos municipales.

Rivarés habla de un documento que reconoce que las cuentas reflejan la imagen fiel de la situación financiera pero, sin embargo, describe ejemplos de algunos errores, según su criterio, como la deuda con Plaza, siendo que en 2016 salieron de la sociedad, rebate las aportaciones a Zaragoza Alta Velocidad porque refinanció ese compromiso y Ecociudad, cuya situación describen al revés, afirma Rivarés, de como es en realidad. Era Ecociudad la que tenía la deuda con el Ayuntamiento.

Ante datos así, "si tuviera un poco de decencia [refiriéndose a Navarro], defendería los servicios municipales de Contabilidad del ayuntamiento, a los que ayer ofendió con la excusa del informe del tribunal de Cuentas, que respetamos pero no compartimos" porque "tiene errores y no hay nada que no supiéramos".

Menos contundente ha sido la portavoz socialista, Pilar Alegría, sobre el lugar en el que han quedado los técnicos municipales. Ha pedido prudencia a la responsable de hacienda al valorar estos informes y se ha limitado a loar a los empleados del ayuntamiento. Por eso, ha reconocido el "buen trabajo y la buena labor que realizan los funcionarios de esta casa, desde Intervención a Contabilidad".