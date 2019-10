José Alberto: "No necesito mensajes exteriores para saber la opinión de la gente de dentro"

Seguramente los agradece, pero José Alberto López dice no necesitar los mensajes públicos de ratificación en el cargo de entrenador del Sporting. Primero fue el director deportivo Miguel Torrecilla; esta semana le ha tocado al presidente Javier Fernández mostrar su plena confianza en el técnico, negando que se hubiera producido "alguna duda" en el seno del club. José Alberto respondía que "no necesito mensajes exteriores para saber la opinión de la gente de dentro", porque asegura que "la comunicación es muy fluida" y que mantiene "muy buena relación con el presidente y con Miguel (Torrecilla).

El técnico rojiblanco asegura estar exclusivamente centrado en preparar el partido contra el Zaragoza, convencido de que el Sporting está "en un buen momento" y de que el domingo tiene que "conseguir esa identidad que queremos, de ser un equipo aguerrido y competitivo, pero también vertical, que sepa interpretar bien cada momento del partido.

No da pistas el técnico sobre si repetirá el once de Elche y, concretamente, el doble pivote formado por Javi Fuego y Cristian Salvador, que le aportó al equipo "equilibrio, contundencia y balance defensivo". Admite que ese tándem le dejó "satisfecho" en el Martínez Valero, aunque no quiso confirmar si la intención será la misma el domingo.

Acerca de los cambios que viene introduciendo en el equipo, José Alberto recordó que "somos de los equipos que más jugadores ha utilizado como titulares en lo que va de Liga, y eso es por el nivel de la plantilla, no porque haya dudas". Para el domingo el preparador del Sporting tiene dónde elegir, porque salvo el portero Christian Joel todos los jugadores están a su disposición.