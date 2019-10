Alumnos del IES Tías se manifiestan por falta de profesores y Educación anuncia que hoy lo soluciona

Varios alumnos de segundo de Bachillerato del IES Tías se han manifestado este viernes, frente a la Dirección Insular de Educación en Lanzarote, para protestar por la falta de profesores. Han querido denunciar que, a pesar de que ya han pasado casi dos meses desde que comenzó el curso académico, no cuentan todavía con profesores de Física y Química.

Los estudiantes, que portaban varias pancartas y tocaban tambores, han mostrado su indignación y también su preocupación ya que esta situación puede afectarles negativamente de cara a la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) tal y como ha explicado uno de los representantes de los alumnos Aitor Bermúdez "llevamos dos meses sin profesor de Física y el de Química se dio de baja recientemente y por lo que nos han dicho, no volverá hasta final de curso y nosotros nos vemos afectados por el tema de la EBAU. Probablemente y si no se soluciona, muchos de nosotros no podremos salir a estudiar fuera porque no nos daría la nota".

Ante el anuncio de la concentración estudiantil para este viernes, se ha desplazado a Lanzarote la directora general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Marisol Collado, para hablar directamente con los alumnos a quienes ha explicado las dificultades que están encontrando para conseguir que los docentes acepten trabajar en la isla.

Collado ha asegurado que se están produciendo muchas renuncias debido a que las plazas a cubrir son por pocas horas lo que, unido al alto precio de los alquileres, provoca que no le sea rentable a los profesores ir a trabajar a Lanzarote. De hecho, ha afirmado que este mismo viernes se habían producido hasta seis renuncias para ocupar las plazas del IES Tías.

En cualquier caso, la directora general ha asegurado que este mismo viernes se solucionará el problema y que el próximo lunes habrá profesores "imagínate que sean 400 en las listas, pues vamos a llegar hasta los 400 y malo ha de ser que alguno de esos 400 me renuncien. La idea es que hoy según van renunciando, ir nombrando" Añade además que para agilizar el procedimiento, están notificando por teléfono su nombramiento a los docentes.

Marisol Collado ha recordado que existen problemas similares de este tipo en otros centros, como el IES Agustín Espinosa de Arrecife, y ha planteado como una posible solución para acabar con las renuncias la firma de un convenio que consiga abaratar el precio de los alquileres de viviendas en las islas no capitalinas. También plantea la posibilidad de agrupar o coordinar horarios de la misma asignatura en varios centros educativos para aumentar las horas ofertadas a los profesores y que, de esta forma, les sea más rentable ocupar las plazas.