"No puedo permitir que Lanzarote pierda dinero", Jacobo Medina

"Las islas no pueden perder autonomía desde el punto de vista económico, no puedo permitir que el Cabildo de Lanzarote pierda dinero en detrimento de otras islas que no lo necesitarían, como Gran Canaria y Tenerife", ha dicho el viceprediente del Cabildo de Lanzarote. "Hay que alzar la voz ante el Gobierno de Canarias porque Lanzarote ya lo ha pasado bastante mal, espero y deseo que el Gobierno tenga la sensibilidad necesaria para con Lanzarote, espero que si hay algún cambio en el FDCAN sea para ampliar los plazos, pero no para reducir las partidas", explica Medina. "Llevamos un maltrato sistemático durante años durante años y nadie ha alzado la voz ante el Gobierno de Canarias", añade. Jacobo Medina asegura que hay consonancia en esto con su socio de gobierno, "a nadie le gusta que el Gobierno de Canarias recorte las partidas presupuestarias que nos corresponden", concluye. Escucha la entrevista completa a Jacobo Medina aquí:

