Ara Malikian: "Gracias a la música he salido del Líbano y he sobrevivido. Vivo feliz"

Con Ara Malikian y Nata Moreno, su mujer y directora del documental que se acaba de estrenar en 48 salas de cine de toda España Una vida entre las cuerdas, hemos descubierto en Punta Umbría una parte de la trastienda de la propia película. La pareja tiene un hijo de 5 años, Cairo. Ahora, "por primera vez en mi vida, me siento de dónde tengo a Cairo y mi familia. Con ella puedo vivir en cualquier lugar", ha asegurado Malikian.

El conocido violinista no ha tenido una vida fácil. Dejó a los 15 años a su familia. Nata Moreno dice de él que "uno vive pero no le pone palabras a su vida todo el rato, y en esta película las ha verbalizado". Con todo, hay mucho material que se ha guardado para ella. "Me encerró en casa con llave y con la cámara. Era como una terapia. Hasta que lo solté todo", ha zanjado el violinista. "A mi me cuesta leer sobre mi, pero cuando lo hago entiendo cosas de mi mismo que antes no veía. No sé si es bueno para tu ego". "He sufrido todo mi vida. En la música clásica el trato era insoportable. Mi padre era muy clásico, yo también quería estar en ese mundillo pero sentía que no era el mío. Hasta que me encontré. El mundo es mucho más grande".

Ara Malikian ha bromeado también sobre otro de los momentos que ha vivido cuando llegó a España. "Entré en la orquesta y para mi fue un cambio muy grande. Tenía un sueldo y me sentía como un funcionario. iba a ensallar como el que iba a un despacho. Yo siempre había pensado algo más bohemio, más libre".

Nata Moreno ha contado que el día que tuvieron a su hijo tocó el violín en el hospital. "Dedica horas al día para ensallar todos los días". "He grabado 79 horas de material para elaborar el documental. Hay cosas que no han podido salir".

El documental se estrenó el jueves en 48 salas. Hoy se ha podido ver en Punta umbría. "Estamos deseando que la vea todo el mundo". "La historia de Ara es muy inspiradora", según Moreno.

Sobre España, Malikian ha asegurado que "estoy enamorado de este lugar, de esta gente de esta cultura que me ha aportado muchísimo. Yo no sabía nada de España. Después descubrí la riqueza del flamenco y la mezcla de culturas desde hace siglos. Las músicas mediterráneas y el puente con América que ningún otro país europeo lo tiene. Para crear es el lugar que más me ha inspirado. Tengo la suerte de conocer todos los pueblos, costumbres, grastronomía. Es muy diferente el sur del norte y el este del oeste".

Malikian ha concluido su intervención afirmando que "no sé que sería mi vida sin música. Gracias a la música he salido del Líbano y he sobrevivido. Vivo feliz".

UNA VIDA ENTRE LAS CUERDAS

Este documental es el resultado de cuatro años de trabajo, los que empleó su directora Nata Moreno en seguir e investigar la vida de Ara Malikian desde la mirada íntima que le permitía ser su pareja sentimental. Para Moreno, Malikian es un hombre singular y único, lleno de misterios y hechos mágicos. Un artista que hace de la música clásica un espectáculo actual lleno de matices. Un músico que aúna el virtuosismo y el compromiso de los clásicos con el expresionismo y la libertad de un rockero. Un transformador, ecléctico y sin fronteras, que no hubiera sido el hombre ni el artista que es sin todas las circunstancias vitales que lo han rodeado.