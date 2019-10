1-1. El CD Ibiza sigue atascado

El CD Ibiza ha entrado en otra dinámica después de un arranque liguero imponente. Hoy ha tenido que conformarse con el empate en el campo del Felanitx y van tres semanas consecutivas sumando solo un punto. El conjunto de José Pérez Herrera se ha avanzado en el marcador, gracias a un penalti transformado por Melo, que acababa de entrar en el campo, en el minuto 69, pero los locales han igualado el choque tras un error defensivo que ha salvado primero Marcos Contreras, que no ha podido hacer nada en el segundo remate de Osama.

Al Ibiza se le han notado las mismas carencias de los últimos partidos. Tiene el control , pero carece de verticalidad. Su fútbol es plano, hay pocas ideas en la creación, porque el medio campo no existe y todo esto se traduce en muchos problemas para generar oportunidades claras de gol. También se echa en falta la inspiración de algunos futbolistas para resolver en alguna acción aislada y que parecen haberse tomado un respiro.

El técnico ibicenco ha movido el once inicial en todas las líneas, con las entradas de Moha y Nofre en los laterales, de Gorka en la zona ancha y de Arias en ataque. El Felanitx con el experimentado Jaume Mut en el banquillo ha sabido jugar sus bazas buscando cerrar los espacios a Colau y a Terán los futbolistas más desequilibrantes del equipo ibicenco y replegándose en su campo para buscar la contra. Así que el dominio del partido ha sido de los visitantes, pero sin amenazar la portería del equipo mallorquín. Al Ibiza le faltaba rapidez en la circulación de la pelota para desordenar las líneas mallorquinas.

A la media hora, Herrera ha tenido que mover el banquillo por la lesión del central Pau Pomar que ha sido sustituido por Enric. Sin noticias en ataque del CD, en la recta final del primer tiempo, Marcos Contreras ha podido reaccionar a tiempo en un remate lejano para enviarlo a córner.

Se llegó al descanso con el marcador inicial y en la segunda parte, el Ibiza salió con un punto más de intensidad y entró en acción Colau en la banda derecha. Pero no había continuidad en el juego, el Felanitx seguía muy ordenado y costaba traducir el dominio en oportunidades. Enfrentarse a un equipo entrenado por Jaume Mut no es tarea sencilla. Solo un cabezazo de Losada pudo adelantar a los ibicencos.

Pérez Herrera volvió a mover al banquillo dando entrada a Melo para buscar más ideas en el medio campo y en su primera acción en un centro lateral, el colegiado pitó penalti por unas manos de un defensa local, en una acción muy protestada por los jugadores del Felanitx. Melo no falló desde los once metros, pero el Ibiza no supo mantener la ventaja y los locales acabaron empatando en el minuto 84. En los compases finales el Ibiza lo intentó a balón parado pero adoleciendo de remate..

Reparto de puntos y contraste de pareceres. Para los que quieran ver la botella medio llena, el Ibiza no pierde. Para los que la quieran ver medio vacía, al equipo ibicenco le cuesta demasiado generar ocasiones y sin goles no hay paraíso.

1-0 El Poblense supera al Sant Rafel.

Resistió 80 minutos el Sant Rafel en el campo del líder Poblense. El líder de la Tercera balear ha terminado imponiéndose con un gran disparo de Cape al que no ha podido responder Chanza, uno de los destacados del equipo de Vicente Román.

El Sant Rafel ha generado alguna ocasión en los primeros 45 minutos, pero se ha visto superado en el primer tramo del segundo tiempo por los locales. Cuando las fuerzas parecían más equilibradas decidió una acción individual para hacer más lider al equipo de sa Pobla.