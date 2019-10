El UCAM Murcia CB pierde un partido soporífero contra Obradoiro en la prórroga

Partido de baloncesto aburrido donde los haya. No solo por los bajos guarismos en el tramo inicial y siguiendo la misma tónica el resto del encuentro –el marcador se abrió en el minuto dos-, sino porque daba la sensación de que ambos clubes no tenían intención de llevarse el partido.

El choque no tuvo dominador, ni canastas que ampliaban marcadores. Absolutamente nada. El ritmo lento, muy táctico y agotando posesiones hasta el filo de lo permitido. El UCAM no supo entrar a canasta en ningún momento del encuentro, su mejor aval fueron cinco triples a favor en el 1Q con un Obradoiro que no se descolgaba (18-19). Destacable inicio de Jarrell Eddie en el tiro exterior.

En el segundo cuarto más de lo mismo. Rojas abrió la lata del periodo con un triple y luego un mate de Hunt pudo hacer que los demás intuyésemos que el guion iba a cambiar, pero no fue así. Igualdad por decreto con un Brodziansky que era el guerrillero perfecto en la pintura gallega y en el exterior con 13 puntos hasta ese momento, el mejor de los suyos. Luego, una bestia llamada Magee se destapó –sobre todo al final- y no hubo nada que hacer. Descanso con un 32-34 que permitió a Obradoiro soñar con escalar puntos a los universitarios.

Al inicio del 3Q, de nuevo golpeó el UCAM. Jarrell Eddie desde el perímetro tomó la iniciativa, pero Monbus se mostró intratable castigando el aro desde los tiros de tres. Nadie parecía querer llevarse el encuentro, salvo con Booker que de nuevo fue el halo de esperanza universitario que se desvaneció conforme pasaron los minutos sin el resultado esperado. El californiano, con la salvedad del final, ayudó a los suyos a poner las primeras distancias serias en todo el encuentro. Serias porque fueron las más claras y determinantes, pero si te dicen que el final del 3Q es de 56-52, es para pararse a pensar y saber en qué se basó el partido.

El último cuarto fue más dramático, sobre todo al final. Parecía que el UCAM encaraba los últimos minutos con seguridad hasta que de nuevo, como en Fuenlabrada, el rival se aproximó y eso penalizó a los murcianos. A falta de 14 segundos, Obradoiro perdía 74-73 y Magee anotó de tres para poner por delante a los suyos. Larentzakis pudo empatar a dos segundos de la bocina final y ambos equipos se fueron a la prórroga (76-76).

El escenario fuerte llegó en los cinco minutos de rigor extra. Pero el protagonista fue el instant replay: parones en cada jugada para desesperar al público y enfriar el partido. Ya hubo ensayos en todo el encuentro para prever que se usaría en demasía al final, pero los árbitros –salvando que el encuentro fue soporífero- contribuyeron a terminar de romperlo. Otra vez fue Magee (32 puntos, 4 rebotes y 33 de valoración) el verdugo del UCAM. Se sacó otro triple de la manga con 25 segundos para el final que terminó de hundir al UCAM. Booker pudo maquillar con una penetración de dos, pero una vez más el UCAM pecó de no saber manejar la posesión final con mérito incluido a la defensa de Obradoiro (90-95).