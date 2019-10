CAVE-COVA critica a la Generalitat por "menospreciar" las "potencialidades" del movimiento vecinal

La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat, CAVE-COVA, se ha reunido este sábado en un acto para "reafirmar la dignidad y la independencia del movimiento vecinal" frente al "menosprecio" e "indiferencia" de las Administraciones públicas autonómicas, a las que acusan de "limitar" e, incluso, "eliminar las potencialidades de la organización" al haber "coartado" lo que denominan como el "cauce natural de participación ciudadana".

El presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, critica el enfoque que la Generalitat da a la participación porque, a su juicio, queda en evidencia la parte crítica e independiente de los movimientos sociales y, en particular, del movimiento vecinal. Denuncia también que no hay una sectorialización ni territorialización de las entidades que participan para obtener subvenciones y que, con ese "batiburrillo", no se constituye un tejido social "estable, democrático y útil" para la ciudadanía. Por eso, piden un cambio en el modelo de participación.

Caballero asegura que en 2015 las ayudas que recibían llegaban a los 125.000 euros, una cantidad que ya era "escasa", pero este año solo han recibido 6.000 euros. Además, critica también que se dan retrasos "espectaculares" a la hora de recibir las ayudas, por lo que algunas organizaciones ni siquiera las piden, ya que a veces tienen que poner dinero propio pensando que luego lo recibirán de la Generalitat. "Encima después de haberlo gastado te pueden decir que no vas a recibir las ayudas", denuncia Caballero.

CAVE-COVA está "decepcionada" con la actitud de la Generalitat, tanto que hasta se plantean abandonar porque, según Caballero, están hartos de que no se comprenda la importancia del movimiento vecinal.

Asegura que, con la entrada del Botànic, surgió una norma con la que podía participar "todo el mundo" para conseguir las ayudas, algo que ha hecho "mucho daño" al movimiento vecinal. Caballero indica que todos entran en una competición para presentar un proyecto "niquelado" que obtenga la mayor puntuación posible, lo que significa "hacer exactamente lo que la Conselleria quiere". Por eso insiste en que las organizaciones no pueden perder "el espíritu crítico".