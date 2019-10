Rodrigo vuelve para el asalto al fortín Sadar

Tras hacer en Lille uno de los peores partidos desde que aterrizó Celades en el banquillo (reconocido este extremo hasta por el propio entrenador), el Valencia vuelve a la Liga y sigue con su 'tour' de visitante. Tercer capítulo de esta trilogía que está protagonizando el equipo ché a domicilio. Y tercera parada con una dificultad añadida. Al sacrificio que demanda siempre el Metropolitano y la máxima exigencia que requiere un viaje en Champions League, se le une ahora la visita a un fortín.

El Osasuna ha hecho de El Sadar un feudo inexpugnable. Ya son 575 días los que acumula el equipo rojillo sin dejar que su rival se lleve los tres puntos. Es cierto que en esta estadística prima su inmaculada temporada pasada en Segunda División, pero lo cierto es que, en lo que llevamos de curso 19-20, la cifra de imbatibilidad sigue engordando en Primera. Y eso que por El Sadar ya han pasado esta temporada equipos como el Barcelona o 'la sensación' Villarreal, que ha sido el último en caer en el infierno rojillo hace tres semanas.

Y ahí llega ahora el Valencia, con este cambiante estado de ánimo que provoca Celades con sus dudas. Lo mismo el estado de ánimo valencianista se dispara tras un empate en el Metropolitano (con posibilidad de victoria si entra la de Cheryshev o la de Parejo) que aparecen las peores sensaciones tras ver un equipo tan flojo como el que se vio arrollado por el Lille el pasado miércoles. Y vinculamos esto a las dudas de Celades porque el técnico sigue buscando un patrón de juego definido en un sistema que no acaba de encontrar.

Por suerte para él ahora recupera una herramienta indispensable que marca y mucho el estilo del Valencia. Vuelve Rodrigo a la convocatoria, tras perderse los dos partidos que han sucedido al parón de selecciones. Precisamente su paso por la Roja, con sus excesivas ganas de jugar pese a los problemas físicos que arrastraba, ha impedido a Celades contar con este jugador franquicia en el Metropolitano y el Pierre Mauroy. Al otro dañado en el parón, Guedes, todavía habrá que esperarlo. Y, por lo dicho por Celades en la previa del Osasuna, no hay que tener prisa por verlo reaparecer, ya que ha anunciado que aún será la próxima semana cuando se reincorpore a "hacer cosas con el grupo".

Así que por lo menos una buena noticia: vuelve Rodrigo. Eso sí, viendo cómo suele actuar Celades con los que regresan de lesión, todo apunta a que no actuará de inicio en Pamplona. La pareja Maxi Gómez-Rodrigo podría repetir en ataque. Con Carlos Soler ya de inicio por la derecha desplazando a la medular a Coquelin, junto con Parejo. Mientras que en la izquierda podría entrar de refresco Ferran Torres, para dar descanso a un Cheryshev que acumula muchos minutos. Curioso que una posición en la que hay tres efectivos, Celades tenga que recurrir a un diestro cambiado de lado, porque a la sobrecarga de minutos del ruso se añaden la lesión de Guedes y la baja por sanción de Kangin Lee (expulsado en los últimos minutos del partido en el Metropolitano).

El once lo completarían, además del meta Cillessen, una zaga en la que Wass repetiría en la derecha (aunque esta vez sí está en la convocatoria Correia, que en algún momento tendrá que dar descanso al danés), Gayà volvería a la izquierda y en el centro de la defensa Garay volvería al once titular posiblemente acompañado de Diakhaby, si Gabriel no vuelve a hacer otra de sus machadas de reaparecer como si nada tras los evidentes problemas físicos con los que acabó el partido de Lille. Porque hay que tener en cuenta la posibilidad de las rotaciones, ya que el miércoles hay jornada intersemanal de Liga, que al Valencia le depara ni más ni menos que un complicado duelo ante el Sevilla en Mestalla.

Enfrente, el Osasuna tiene una baja muy destacada. Uno de los motores del equipo, Fran Mérida, se pierde el partido tras ser expulsado en la pasada jornada en Granada. Tampoco estará por una lesión muscular el valenciano y exvalencianista Rober Ibáñez. Sí estarán dos jugadores importantes para Jagoba Arrasate como el otro ex, Nacho Vidal, y el valenciano exgranota Rubén García, en un once en el que también están el otro lateral destacado, el ecuatoriano Estupiñán; Brasanac y Oier en la manija; el héroe local Roberto Torres por la derecha; y una pareja de delanteros que mezcla la calidad del trotamundos Adrián López y el trabajo del infatigable Chimy Ávila.