Mari Mar Blanco: "Votar al PNV es favorecer a Pedro Sánchez"

Mari Mar Blanco, la candidata por Álava del PP al Congreso ha sido entrevistada en Hora 14 Euskadi. Su elección como candidata, tras la salida de Maroto que no logró representación y optó por empadronarse en Segovia para ser Senador autonómico, ha negado que se dieran disputas internas porque "desde el minuto 0 el partido me acogió con un gran cariño y me están ayudando desde el primer momento con una gran confinaza en mí. De hecho -ha recordado- la primera llamada que recibí de apoyo fue la del propio presidente del partido, Alfonso Alonso lo que me demostró que vamos todos a una para conseguir ese scaño. Ese es el objetivo", ha dicho.

En efecto, el último sociómetro no concede ningún escaño en Euskadi al PP, "tenemos que recuperar la confianza de todos los alaveses, nuestro actos van encaminados a movilizar el voto constitucionalista", señala. "Los alaveses se han dado cuenta que despuésdel 28A votar a Sánchez es dividir el voto, al igual que votar al PNV".

De los retos que tiene Álava, Blanco destaca la entrada del TAV a Vitoria "que tendría que estar en 2023 y que por la inactividad de los partidos que tienen representanción en el Congrso tiene un retraso hasta 2026. No hay el más mínimo interés por dinamizar tampoco el aeropuerto de Foronda. El que más ha hecho es el PP. Cuando no está presente al frente del gobierno, no se avanza en los planes para Foronda". ha concluído