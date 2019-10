Semana clave para la aprobación de las ordenanzas

Este jueves se llevarán al Pleno Municipal la aprobación de las Ordenanzas Fiscales que tanto están dando que hablar en las últimas semanas. El pasado viernes se aprobó en la Junta de Gobierno el proyecto de estas ordenanzas y este lunes lo hará la Comisión. Para el jueves queda el Pleno extraordinario en el que se deberían aprobar definitivamente, si Vox vota afirmativamente o se abstiene.

En ello confía el gobierno local, que en boca del alcalde Jose María Bellido, han insisitido que "negociaremos hasta el último día. Confiamos en llegar a un acuerdo. Son unas ordenanzas positivas para la ciudad porque bajan impuestos y eso nos da competitividad a las empresas, más recursos a la familias y eliminan los gastos superfluos. Espero que salgan adelante. Estamos negociando con Vox porque la relación es fluida y el diálogo constante. Entiendo que es mucho más lo que nos unea partidos como PP, C`s y Vox que los que nos separa. Hablamos de bajar impuestos. La alternativa sería mantener las ordenanzas del año pasado que no bajan impuestos y que en algún caso, los subirían", afirmó el alcalde Jose María Bellido.

Desde la oposición, la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, afirmó a la SER que tratarán hasta el último momento de negociar con el gobierno unas ordenanzas diferentes y reitera la mano tendida por parte de los socialistas, a pesar de que ni PP ni C´s han aceptado esa posibilidad. "Estamos hablando de garantizar un mínimo de ingresos para prestar los servicios que necesita la ciudad. Estamos preocupados porque el gobierno de las derechas ha despreciado una vez más la mano tendida del PSOE para sacar adelante un acuerdo para una política fiscal adecuada para la ciudad. Han elegido a la ultraderecha en exclusiva para sacar adelante el proyecto. Estas ordenanzas no beneficirán a toda la ciudad sino que esta bajada de impuestos afectará fundamentalmente a propietarios de parcelas rústicas, pero nos preocupa que esto no repercutirá en la generación de empleo. Nos preocupa también que sea el Consejo Económico de la ciudad el que que diga que no hay rigor ni que se sepa en cuánto va a afectar esta bajada a los ingresos que reciba el ayuntamiento. Para el gobierno no es una prioridad la generación de empleo ni garantizar que se cuente con el personal necesario en el Ayuntamiento. Una vez más, hay falta de capacidad y de responsabilidad", concluyó Isabel Ambrosio.