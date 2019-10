Arcángel: "La búsqueda de la inspiración es la búsqueda de la felicidad"

El Congreso del Bienestar y la Música finaliza con la charla sobre 'Duende, verso y compás. La historia de las relaciones entre poesía y flamenco'. En ella han intervenido el cantaor onubense Arcángel, Alba Molina y el poeta Juan Cobos Wilkins.

Rápidamente, la charla se ha centrado en Lorca y el movimiento de 1922. Cobos Wilkins, considera que "Lorca era genuino, auténtico, profundo y latía con sinceridad. Después ha habido imitadores que han banalizado su obra y su mensaje".

En ese sentido, Arcángel, que se ha confesado como un amante de la poesía desde siempre, no ha dudado en afirmar que "ha habido gente con intereses que ha querido manejar el flamenco desde una relación hegemónica por parte de la literatura, haciendo interpretaciones perjudiciales para el propio flamenco. Se quiso dibujar el flamenco como algo elitista, como si no se pudiera oir y sentir lo que transmitía un artista por no saber de dónde venía. Lorca quiso poner en valor el flamenco y la literatura flamenca, pero se hicieron lecturas flamencas".

Tan amante de la poesía que grabó un disco usando poemas de uno de sus compañeros en el escenario: "Con Juan Cobos Wilkins me siento afortunado de haber podido hacer un disco con letras de un poeta que está vivo y con el que me puedo tomar un café".

Por su parte, Alba Molina, al ser preguntada por las letras que usa, las de sus padres Manuel y Loles, ha confefsado sentirse "feliz y privilegiada de poder interpretar las letras de Juan Manuel Flores y mis padres, pero también un poco loca, porque no soy Loles, aunque creo que he encontrado esa cercanía conmigo misma y me he reconocido en esas canciones".

Respecto a la relación entre el poeta y el cantante, Arcángel ha puesto el acento sobre la principal dificultad que se encuentran en estas situaciones: "Siempre es necesaria conexión y entendimiento entre el artista que pone el texto y el que pone la música y lo va a cantar".

Hablando de eso, ha llegado uno de los momentos divertidos de la chalra. Cobos Wilkins se ha mostrado orgulloso de conseguir que Arcángel cantase la palabra colibrí, ya que "creo que no se había usado en el flamenco", a lo que Arcángel ha respondido: "Eso es más raro que un bolsillo en la espalda".

El cantaor onubense ha seguido con esa temática señalando algo importante: "Hay escritores que se cargan al que canta y cantaores que se cargan el texto".

Otro de los asuntos a tratar ha sido el duente, sobre el que Arcángel ha explicado que "se usa de manera perversa. El duende es una metáfora de la inspiración. El problema es que el arte se va encorsetando a través de la profesión. Tenemos capacidad para rehacernos y buscar esa inspiración cuando nos subimos a un escenario, por muy cansados que estemos". Ha concluido este asunto con una frase lapidaria: "La búsqueda de la inspiración es la búsqueda de la felicidad"

También, en la ronda de preguntas, ha habido tiempo para hablar del fenómeno por excelencia de estos tiempos, que no es otro que Rosalía. Sin pelos en la lengua, Arcángel ha explicado que, en su opinión, "Rosalía no canta flamenco y no entiendo que la gente se enfade por decir eso. No es una afrenta, es la realidad. Hace una música basada en flamenco. Creo que ha beneficiado al flamenco, más que derrotarlo. Ha pasado anteriormente con otros grupos. El propósito tiene que ser que la gente acabe escuchando Rosalía. Si eso ocurre, ojalá hubiera mil Rosalías".

En la misma línea se ha mostrado Alba Molina: "Lo hace muy bien, canta precioso y ejecuta bien. Lo que hace, lo hace bien, pero no canta flamenco. Yo tampoco canto flamenco. Yo soy gitana, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra".

La charla se cerró con un minuto de cante precioso por parte de Arcángel y con Cobos Wilkins recitando uno de sus poemas, con lo que consiguieron que el público del Teatro del Mar de Punta Umbría se levantase y rompiese a aplaudir, dando un broche de oro a esta edición del congreso.