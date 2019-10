Frederik Schandorff, Karol Basz y Andrzej Lewandowski, nuevos campeones mundiales del Súper Trofeo Lamborghini

La final del Súper Trofeo Lamborghini, concluía este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en una jornada soleada de agradable temperatura y con gran presencia de aficionados. Alrededor de 15.000 personas han podido disfrutar durante todo el fin de semana del emocionante espectáculo de las carreras finales del Súper Trofeo Lamborghini, vivir el ambiente de la competición, admirar y ver de cerca también los vehículos del fabricante italiano expuestos en el paddock para regocijo del público que ha venido desde distintos puntos de Andalucía y algunos también de otras comunidades atraídos por el espectáculo automovilístico que han sido estas finales mundiales Lamborghini que el Circuito de Jerez-Ángel Nieto programaba en su calendario deportivo para esta temporada 2019.

Una final que comenzaba con el warm up para las clases en liza: Am+Lc y Pro+Pro Am para a las 11.30 darse la salida a la carrera 2 para las clases Am+Lc donde el americano Steven Aghahkani, impuso su ley al igual que hiciera ayer. Tras partir desde la Pole una vez apagado el semáforo en la salida lanzada, era Nicolás Gomar quien tomaba inicialmente el mando de la prueba manteniéndolo hasta la vuelta 13 en la que era sobrepasado por Mckay Snow al que sólo le duraba una vuelta el liderato, tomándolo Jake Rattenbury que comandó la prueba durante dos vueltas, justo el momento en que Steven Aghahkani se hacía con el mando que ya no abandonaría hasta la bajada de la bandera ajedrezada. Por detrás, Jake Rattenbury mantenía la segunda plaza y de hecho, entraba segundo por línea de meta, si bien, fue penalizado por el Colegio de Comisarios Deportivos por un Pit-Stop irregular, cediendo esta segunda plaza para Nicolas Gomar con Rattenbury finalmente accediendo al tercer peldaño del pódium. Con la suma de puntos de las carreras de ayer y de hoy, finalmente resultaba campeón del Súper Trofeo Lamborghini en su categoría Am, el norteamericano Steven Aghahkani con 32 puntos producto de sus dos victorias en la final más sus dos poles. En la categoría Lamborghini Cup (Lc), era el también americano Chad Reed quien se hacía con el título tras sumar 27 puntos, 4 más que su inmediato perseguidor, Mel Johnson.

Por su parte, en la carrera 2 para las categorías Pro y Pro Am, sólo 0.898 milésimas separaron al vencedor, la dupla Sandy Mitchell/Andrea Amici de los segundos clasificados, la pareja vencedora ayer en la carrera 1, Jonathan Cecotto/Frederick Schanorff tras 50 minutos de carrera y un total de 28 vueltas completadas a la pista jerezana. En tercer lugar, y con una diferencia de sólo 1.775 milésimas, se clasificaban el ruso Sergey Afanasyev y el holandés Danny Kroes. El Súper Trofeo Lamborghini en su categoría Pro, se lo adjudicaba el danés Frederik Schandorff con 28 puntos, seguido del británico Sandy Mitchell y el venezolano Jonathan Cecotto en tercer lugar.

Carrera 2 Am+Lc resultados: 1.-Steven Aghahkani (Us Race Electronic) 50.49.180 2.-Nicolas Gomar (AGS Events) 50.54.811 3.-Jake Rattenbury (Leipert Motorsport) 50.55.463…Clase Am: 1.-Steven Aghahkani 2.-Nicolas Gomar 3.-Jake Rattenbury…Clase Lc: 1.-Ashton Harrinson 2.-Chad Reed 3.-Mel Johnson

Campeón Super Trofeo Lamborghini Clase Am: Steven Aghahkani

Campeón Súper Trofeo Lamgorghini Clase LC: Chad Reed

Carrera 2 Pro+Pro Am resultados: 1.-Sandy Mitchell /Andrea Amici (Prestige Performance) 50.15.544 2.-Frederik Schandorff /Jonathan Cecotto (Target Racing) 50.16.442 3.-Danny Kroes/Sergey Afanasyev (Bonaldi Motorsport) 50.17.319…Clase Pro: 1.- Sandy Mitchell /Andrea Amici 2.-Frederik Schandorff/Jonathan Cecotto 3.-Danny Kroes/Sergey Afanasyev…Clase Pro Am: 1.-Karol Basz/Andrzej Lewandowski 2.-Toshiyuki Ochiai/ Afiq Ikhwan Yazid 3.-Loris Spinelli/Gerard Van Der Horst…..

Campeón Super Trofeo Lamborghini Clase Pro: Frederik Schandorff

Campeón Super Trofeo Lamborghini Clase Pro Am: Karol Basz-Andrzej Lewandowski