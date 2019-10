Las AMPAS de la provincia se manifestarán en defensa de la Escuela Pública y por los comedores escolares

La asamblea anual de la federación FAMPA 'Los Olivos', ha tenido lugar este sábado 26 de octubre en el IES Juan López Morillas de Jódar, coincidiendo que el instituto, este 2019, ha cumplido 50 años desde su creación.

La jornada ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Jódar, que ofrecía comida a todos los asistentes y una visita guíada por el casco historico de la ciudad, y está incluida dentro del plan de actividades financiado por la Consejería de Educación.

La presentación-bienvenida corría a cargo del concejal de Educación del Ayuntamiento de Jódar, también director del IES ‘Juan López Morillas’, Enrique Yerves, el presidente de la FAMPA ‘Los Olivos’, Pedro Delgado, y el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Jódar, Antonio Jesús Díaz, este incidía en la apuesta, clara, de la corporación local por la educación, a nivel local y provincial, con la colaboración en estas jornadas y otras medidas, “… Un esfuerzo diario que realizamos con el mantenimiento de los colegios, con la puesta en marcha del comedor en el Dr. Fleming, con una inversión de más de 15000 euros. Para recalcar la importancia de las familias en la educación, colaboramos con el Consejo Escolar Municipal, un cauce para escuchar a los padres y madres, que nos aportan iniciativas, que nos aportan ideas, para seguir en el camino de la mejor de nuestros centros, y en la mejora de nuestras nuevas generaciones, que estamos formando aquí en el instituto y en los demás centros de la ciudad…”.

Anunciaba Díaz la puesta en marcha de un proyecto medioambiental, en colaboración con todos los sectores de la localidad, también con la colaboración de FAMPA ‘Los Olivos’, para presentarlos a los premios de medioambiente de la Junta de Andalucía, “… Que nos viene a recalcar la mejora del entorno de nuestra localidad y la mejora que hemos conseguido, en estos últimos años…”.

Asamblea Anual

El equipo directivo de FAMPA ha dirigido la asamblea anual de la federación, donde 50 representantes de AMPAS de la provincia, han aprobado la memoria de actividades y de gestión del curso pasado, así como presupuestos y actividades para el actual, todo ello con la aprobación de los representantes.

Al final, en el apartado de ruegos y preguntas, se ha generado un debate sobre la situación de la educación de la provincia, tenido especial protagonismo la situación de los 40 centros sin comedor (37 por el cese de la actividad por parte de la empresa adjudicataria, y 3 a los que la Junta no ha llegado adjudicar el servicio, a pesar de haber habilitado los ayuntamientos las instalaciones necesarias), el cierre de unidades, el incumplimiento de la ratio, necesidad de mayor apoyo a la escuela rural, la falta de monitores de educación especial así como el borrador de decreto de escolarización que ha presentado el gobierno andaluz. Todos ellos temas de máxima actualidad y que tienen muy preocupadas a las asociaciones madres y padres, según nos explicaba la vicepresidenta de la federación, Belén Navarro, justo al terminar la asamblea general, “… Hemos reunido a las familias, en asamblea, para explicarles la situación y el panorama que tenemos, y sobre todo hacerles ver la situación que tenemos ahora mismo. La situación es que tenemos colegios con un alto ratio, tenemos muchos alumnos en aulas compensadas, con muchísimos alumnos, la problemática con los comedores escolares y, sobre todo, defender la Escuela Pública, cada vez hay más colegios concertados, mientras tanto los recortes en la Escuela Pública, las acciones de este gobierno de la Junta, los está sufriendo, solo, la Escuela Pública. Lo incluimos todo, porque todo forma parte de la Escuela Pública. Con respecto a los comedores escolares, la gestión no está bien hecha. Esto ha demostrado que llevábamos razón. Queremos hacerles que vean nuestra visión de cómo se puede hacer gestión de unos comedores nuevos, con la posibilidad de tenerlos las AMPAS y demostrar que necesitamos un cambio. Esto no puede volver a pasar, estamos dejando a 2000 niños sin comedor, muchísimas familias afectadas. Esto es un tema que ha dolido bastante y las familias tenemos que salir a la calle a expresarnos…”.

Tras un vivo debate, se ha acordado, por unanimidad de todos los representantes aistentes, convocar una manifestación hasta la Delegación de Educación, el próximo 14 de noviembre por la tarde, donde están convocadas AMPAS y familias de la provincia, y esperan el apoyo de otras organizaciones preocupadas por estas problemáticas en la provincia.

Para FAMPA Los Olivos, el malestar es tan grande antes estas problemáticas, que las familias y las AMPAS deben expresarlo públicamente, y mostrar a la sociedad jiennense su rechazo y su exigencia de cambios que las resuelvan.

Previamente, el presidente, Pedro Delgado, denunciaba que la administración no se haya dotado de herramientas para prevenir situaciones como la que se ha dado con los comedores escolares, “… Tenemos una problemática, sobrevenida, de los comedores, que demuestra que el sistema de prestación del servicio de comedor ha sido un fracaso y hay que cambiarlo… Cuando encomendamos un servicio esencial, público, a grandes empresas, hay que prever, la administración debía tener herramientas para si una empresa cierra, quiebra o abandona el servicio, qué hacer ante esa situación. Hemos visto que las familias estamos sin protección frente a esta situación. Y ahora nos encontramos que nadie quiere hacerse cargo de esos comedores y que, además, la única solución es esperar, dos o tres meses, a que se vuelva a licitar. Esto nos parece increíble, no damos crédito a que la administración no se haya dotado de herramientas, para solventar situaciones, como esta, que tampoco son tan imprevisibles…”.

Charla Inteligencia Emocional

La jornada ha comenzado con una charla sobre 'Inteligencia Emocional', impartida por Chema Burgaleta, educador social, que de forma muy amena nos ha recordado la importancia de las emociones en nuestra vida y como abordarlas en la familia y escuela, como nos comentaba el propio Burgaleta, “… Dar unas nociones básicas, a los participantes, de ¿Qué son las emociones?, ¿Qué son los sentimientos?, ¿En qué se diferencia?, y ¿qué tiene que ver con la inteligencia? Las emociones y los sentimientos son importantísimos, cada día tenemos más evidencia científica de cómo impacta, eso, en la educación de los niños. Y sin embargo, a la vez, son los grandes desconocidos, como un tema en el que todo se da por sabido y, en realidad, hay muchas dificultades, en el día a día, que tienen que ver con la parte emocional y que pasan desapercibidos…”.

Parque Infantil

Mientras adultos participaban en esta, los menores a lo largo del día han tenido actividades deportivas y formativas, gracias a la colaboración de la Fundación de Caja Rural de Jaén.

De Jódar participaron representantes de cuatro Asociaciones de Padres y Madres: 'Tomillares' (Colegio Virgen de Fátima), 'Cristo de la Misericordia' (Colegio General Fresneda) y 'Al - Hori' (Colegio Arroquia Martínez) y 'Portillo de Galduria' (IES Juan López Morillas), que van a estudiar la posibilidad de disponer un autobús para permitir el desplazamiento de todas aquellas personas que quieran sumarse a las reivindicaciones.