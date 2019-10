La candidata de Ciudadanos destaca el incremento del presupuesto de la Junta de Andalucía en políticas sociales

Visita de la candidata n.º 1 al Congreso de los Diputados, en las elecciones generales del 10 de Noviembre, por Ciudadanos, Marián Adán, a Jódar, concretamente a la asociación ADIJ y a la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con las directivas de ambas entidades mantenía sendas reuniones, además de conocer sus instalaciones.

En la visita a la sede de la Asociación para personas con diversidad funcional intelectual de Jódar (ADIJ) declaraba que lo hacía para escuchar las demandas de este colectivo, a los que reconocía la labor para la puesta en marcha de este centro, “…Nos hemos desplazado a un centro que ha pilotado la asociación ADIJ, que con mucho esfuerzo tienen lo que hoy tienen, partiendo de desde poco… Un reconocimiento, expreso, a esos padres, que no tienen más remedio y que los mueve una lucha, que es la de sacar a sus hijos adelante. En esa lucha jamás se dimite, por momentos que haya malos, jamás piensa en tirar la toalla, …Nos trasladan la necesidad de concertación de plazas, una reivindicación que apoyamos absolutamente desde Cs. Todas las fuerzas políticas y diferentes Administraciones debemos velar siempre por poner en marcha estas infraestructuras y servicios sociales que realizan una labor tan loable… La discapacidad exige el compromiso de todas las administraciones, como no puede ser de otra manera. Me reconocen que han contado con la solidaridad y con el apoyo de la administración local, que es digno de hacer mención, y también de todos los jodeños…”.

Momento de la entrevista a Marián Adán en nuestros estudios / Ciudadanos Jaén

“…Desde Cs siempre hemos mostrado una especial sensibilidad por los colectivos más vulnerables, no en vano los Presupuestos de 2020, que precisamente ahora se están debatiendo en el Parlamento, son los más sociales de la historia de Andalucía, con una inversión en Dependencia de 113 millones de euros más que en 2018, lo que supone un incremento de casi el 10 %”, señalaba la portavoz naranja, para subrayar que además “…Los jienenses se beneficiarán especialmente de los Presupuestos andaluces de 2020 ya que Jaén es la provincia con la una inversión por habitante más alta de toda Andalucía...”.

La candidata de Ciudadanos defendía el modo de hacer política de la formación naranja, “…Moviéndose, acercándose a los pueblos y escuchando las justas demandas de los colectivos”. “Solo así se puede hacer una verdadera política social, llegar a todos los rincones de nuestra provincia y atender las necesidades de todos los colectivos sociales…”, manifestaba.

Entrevista en Radio Jódar SER

También pasaba por nuestros estudios, donde manteníamos una entrevista que emitíamos en nuestra programación ‘Hoy por Hoy local’.

Abordábamos todo tipo de temas, de todos los ámbitos, nacional, autonómico, provincial y claro también le preguntábamos por temas locales, como el proyecto de la Residencia de Mayores y la situación del comedor, no adjudicado por la Junta de Andalucía, en el colegio Dr. Fleming.

Sobre la situación política nacional, se pronunciaba por la situación que ha provocado la nueva convocatoria electoral, las encuestas para su formación y se sentía orgullosa de su presencia en la comisión de Agricultura, “… Hemos, se ha sometido a un bloqueo a este país, todos sabemos que ha sido por mercadear con los sillones… Y los resultados nos van avalando, creo que podemos hacer una buena legislatura, muy constructiva… Yo estoy muy orgullosa de ser la única jiennense, en este caso miembro de Ciudadanos, que está en la Comisión de Agricultura, me parece que es fundamental trabajar por Jaén desde esa comisión, fundamental, porque todos sabemos que el motor económico de nuestra provincia es el olivar…”.

También le preguntábamos, coincidía su presencia en nuestra ciudad y en nuestros estudios, con la exhumación de Franco, “… Yo creo que a los españoles, en general, nos preocupan otras cosas, nos preocupa el empleo, nos preocupa la despoblación, en el caso de Jaén, nos preocupa cómo vamos a liquidar (el aceite). Tenemos otras preocupaciones, son las preocupaciones de los vivos. Quizá, abrir, otra vez, esa herida, que ya estaba cerrada y cicatrizada. Fíjese, yo tengo 37 años, cuando yo nací ya había pasado todo esto, que otros quieren poner encima de la mesa. A mí me parece que ahora no es el momento de hacer esa política de confrontación, que tenemos que hacer política de construcción. Que aquello estaba superado, que hubo una transición, que las personas que la vivieron tuvieron la generosidad de perdonarse unos a otros, y volver a pensar en España y en el interés general. Y desenterrar, tristemente, este tema, y volver a reabrir heridas, me parece que es, totalmente, in-constructivo y una falta de tiempo, pero bueno a esto nos ha abocado, muchas veces, la política de las cortinas de humo de Pedro Sánchez…”.

Sobre las medidas de la formación naranja para espacios naturales como los de Sierra Mágina, Adán enfatizaba la necesidad de apostar en primera instancia por la prevención y la vigilancia en espacios naturales especialmente protegidos, como son Sierra Mágina o la Sierra de Cazorla. “Para ello, las torres de vigilancia contra incendios en zonas de interés paisajístico incalculable como la de Tíscar son fundamentales. Hasta ahora han cumplido una función importantísima evitando el azote de los incendios. Estamos convencidos de que la Consejería responsable tendrá la sensibilidad necesaria para replantearse su puesta en funcionamiento en cuanto se esclarezca que no existen motivos para su interrupción actual”.

Sobre los temas locales, le preguntábamos por la no adjudicación, desde la Junta de Andalucía, del servicio de comedor en el colegio Dr. Fleming y el proyecto de la Residencia de Mayores, “… No conocía yo la necesidad (del colegio Dr. Fleming) y la ponemos en conocimiento, no sé si tiene conocimiento o no, la delegación de esa necesidad, porque lo que tenemos que hacer es estar en continuo contacto con esas necesidades y ser gestores. Está muy bien hacer política, pero la política se tiene que convertir en gestión. Y si tienen una necesidad, inmediatamente, que el delegado la conozca, que nos pongamos a funcionar y, a parir de ahí, que le demos soluciones. La gente está muy cansada de palabras huecas y que, al final, no se haga gestión. Así que recojo la propuesta, me voy a informar antes de irme de Jódar, de cuál es la problemática y a poner soluciones encima de la mesa… El proyecto de la Residencia de Mayores sigue en marcha… Estamos de unos presupuestos que están calentitos… Me consta que el proyecto está en marcha, que va a haber dotación presupuestaria. Porque, hasta ahora, cuando hablamos de proyectos, pero no tienen, detrás, dotación presupuestaria, no hablamos de nada. Sé que el proyecto está en marcha. Sé que aquí no va a haber puja porque haya diferentes colores políticos, tanto en la administración local, como es el caso, como en delegación o en consejería. El proyecto está en marcha, se va a poner una dotación presupuestaria encima de la mesa, y va a ser efectivo en el más corto periodo (de tiempo) posible, porque creo que Jódar lo merece y porque es una necesidad muy básica, es una necesidad esencial, y es una necesidad que tenemos que darle, precisamente, a aquellos que tienen, ya, una vida recorrida, que tenemos que darle las mayores prestaciones posibles… Es maravilloso, que el interés general aúne a unos y otros, con indiferencia de cuales sean sus siglas, me parece que es, totalmente, loable, ojalá que se diera en muchísimos más casos…”.