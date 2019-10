El PSOE pedirá la comparecencia del consejero de Sanidad en la Asamblea

Tras la denuncia de los trabajadores del SUAP, (Servicio de Urgencia de Atención Primaria) Avenida de Portugal por el "deplorable" estado de las instalaciones, la SER ha podido hablar con José Ángel Gómez Chamorro, el diputado socialista, vocal del PSOE en la Comisión de Sanidad en la Asamblea, que ha podido visitar ese centro.

"Me he quedado sorprendido porque nunca podría pensar que en Madrid tuviéramos una atención a los ciudadanos en esas condiciones", explicaba Chamorro quien aseguraba que en el centro hay problemas con la accesibilidad, con la carcoma, y que incluso "no se puede beber agua del grifo". De la misma forma, el diputado socialista apostillaba que "la situación es tremenda, no solamente para los trabajadores, sino para los usuarios del centro".

Chamorro culpa al gerente del centro y también a la Consejería, y asegura que este tema lo van a llevar a la Asamblea de Madrid: "Le vamos a preguntar al consejero porque esto no es digno, y exigimos una reforma o una alternativa para este centro". El diputado socialista insiste en que este asunto se debe a una "falta de planificación y criterio".