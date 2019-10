La Greta Thunberg de San Lorenzo de El Escorial

Clara García, una niña de 11 años, ha organizado junto con 20 de sus compañeros de clase una sentada contra el cambio climático. Se han plantado frente al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial siguiendo el ejemplo de la adolescente sueca Greta Thunberg, convertida ya en todo un icono de la lucha por el medio ambiente.

"Lucho contra el cambio climático porque no quiero ser de los que no se preocupan", afirma García. La joven busca que se haga un uso más responsable de los plásticos, una actitud que no ve en los adultos: "piensan que no hay nada más que ellos". La joven activista cree que aunque a veces parezca poca cosa, lo que hacen es importante: "ya eres una persona menos contaminando".

"Cuando lo haces solo, no es divertido", cuenta García. Primero se lo contó a unos compañeros y estos a otros. "No os rindáis jamás", dice para motivar a sus amigos.

La madre de Clara es Rocío Isasa y reconoce que la iniciativa nació completamente de su hija. "Nosotros solo firmamos la solicitud al Ayuntamiento para que pudieran manifestarse". Isasa cuenta que le sorprende la implicación de muchos jóvenes en la lucha contra el cambio climático: "yo con once años no me veía así de motivada".