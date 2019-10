Abascal: "No quieren perseguir la exaltación franquista, sino a los que recordamos la historia criminal del PSOE"

El presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, que ha ofrecido un mitin en la ciudad de Murcia, ha insistido en su discurso en la "situación de emergencia nacional" que representa Cataluña para el Estado, pero también la reforma que pretende el Gobierno del Código Penal para perseguir la exaltación 'franquista', sino a los que recordamos la historia criminal del PSOE".

"Quieren cambiar el código penal para taparnos la boca, pero que se preparen, porque van a tener que cambiar las leyes, ilegalizarnos y meternos en la mazmorra", ha advertido Abascal.

El líder de VOX, que ha estado acompañado de Ortega Lara, la diputada nacional Lourdes Méndez, y presidente de VOX en Murcia, Pascual Salvador, se ha dirigido previamente a los miles de personas, 4.000 según la organización, que se han quedado a las puertas, antes de entrar en el recinto del pabellón Príncipe de Asturias, que ha registrado un lleno de unas 4.000 personas.

El presidente de VOX ha dedicado muchos minutos de su intervención a la situación que vive Cataluña y cree que el lleno del pabellón, se debe en buena medida a "una preocupación por encima de todas: esa tierra que se llama Cataluña, que ha sido España, que es España y que seguirá siendo España".

"Carlos Sastre encabezaba una manifestación ayer en Cataluña, por la tarde TV3 entrevistaba a Arnaldo Otegui, y por la tarde los terroristas tomaron las calles, eso es a lo que nos enfrentamos en España", ha añadido.

Abascal lo ve como "un momento de emergencia nacional", porque está en juego "la herencia recibida de nuestros padres y el legado de generaciones", y ha insistido que en Cataluña "no hay un 'Procés', ni un problema de orden público, sino un Golpe de Estado Permanente que inició Jordi Puyol, siguió Artur Mas, Puigdemon y ahora Torra".

Culpa de la impunidad de los presidentes catalanes a los viejos partidos nacionales, y cree que Sánchez, al que ha llamado 'carroñero de La Moncloa' ha obtenido una sentencia "a su medida". Mientras, alerta el líder de VOX, hay un presidente de la Generalidad "rebelde e impune que ayer se reunía con 800 alcaldes para decirnos que el Golpe de Estado no tiene marcha atrás", a lo que ha respondido que "lo que no tiene marcha atrás es nuestra determinación de detenerle si los españoles nos dan su confianza". "Puigdemon a Prisión", ha coreado el público, y ha añadido Abascal, "y Torra a la mazmorra".

Abascal ha defendido que "llevan décadas destruyendo la convivencia de los españoles y de los catalanes" y que es un poco tarde lograr una solución "con la aplicación de la Ley. Harán falta décadas", pero su intención es pedir la restauración del orden constitucional, el control sobre TV3 o eliminación de los Mossos y su integración en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Abascal se ha preguntado si la emergencia que ve Sánchez en España, al que ha llamado "desenterrador de odios", es la de sacar a un muerto de su tumba, "diciéndoles a tus padres que no tuvo sentido vivir en libertad todos estos años. No vamos a permitir que rescate los odios cuando España tiene un desafío separatista".

En este sentido, cree que Sánchez ha llegado tan lejos con la Ley de Memoria histórica por la complicidad de Rajoy, que no la derogó, y Pablo Casado y Albert Rivera "que se han puesto de perfil". Aunque las más duras palabras han sido para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "el culpable de la división de España", y ha recordado que el ex jefe del Ejecutivo defendía que al país estaría más unido con la Ley de Memoria Histórica y el Estatut, "ya lo vemos sinvergüenza, solo eres un antopatriota", ha añadido.

"Llevamos cinco años y hemos padecido la demonización más brutal que se ha visto en España", ha indicado, al tiempo que criticaba, "cuando llevan a la tele a Arnaldo Otegui no pasa nada, pero me invitan a mi, que no he matado a nadie, y se organiza una campaña de boicot. No es contra mi, es contra todos vosotros".

Abascal, que ha negado todas las etiquetas que durante cinco años ha venido sufriendo VOX, ha querido destacar que una nación "tiene que tener fronteras", y que no están en contra de los inmigrantes que vienen buscando un futuro mejor. Pero pide "prioridad para los nacionales"