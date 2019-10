El Cartagena se hace más líder en Huelva

Partido de zona alta donde el Cartagena viajó al Nuevo Colombino para mantener el liderato ante el Recreativo de Huelva. El planteamiendo del encuerntro fue juntar mucho las líneas para apretar en la presión, tanto equipo local como visitante.

No llegó el primer tiro a puerta hasta el minuto 14 por parte del Efesé, que tenía las ideas claras para llegar a la meta de Nauzet: triaungulación en la medular para que Araujo buscase a Caballero. El Recre empujó dos minutos después con un disparo de Quiles que no inquietó a Marc. El encuentro no se decantó por un claro dominador, las posesiones eran largas y no se abusó de los pelotazos.

Quiles estuvo a punto de meterle un susto a los jugadores de Munúa. Un balón colgado al áréa a través de un libre indirecto que el futbolista remató de cabeza. El cuero salió por encima de la red albinegra. En los minutos finales del primer periodo el Recre ofreció más seguridad y control del choque.

En la reanudación no tardó ni cinco minutos el Cartagena en meterse otra vez en el choque y lo hizo con gol. William recorrió toda su banda derecha, tras un pase estelar de Carrasquilla, para asistir con un pase raso desde línea de fondo a Caballero, que se tiró al suelo con todo para abrir el marcador albinegro. En la acción posterior fue Isi Ros el que estuvo a punto de empatar, al atacante ex del UCAM se le hizo de noche en el área y chutó flojito para que bajo palos la parase la zaga cartagenera.

El partido continuó con ocasiones repartidas, pero sin claridad en el área por parte de los dos equipos. El Efesé se armó bien en defensa para impedir la creación de juego y los huecos que intentó abrir el Decano. El conjunto de Munúa empezó a dormir el partido para hacerse más líder en un campo complicado contra un equipo que no suele conceder bondades en su casa. Destacar además el gran partido y la seguridad que el meta albinegro Marc Martínez ofreció en el choque, bien colocado y echando por tierra las ocasiones más potentes del Recre.