El Betis de Rubi, Haro y Catalán, incapaz de reaccionar

En Granada, tampoco. El Betis -de Rubi, sí, pero también de Haro y Catalán- volvió a perder cuando acudía al Nuevo Los Cármenes en puesto de descenso y no fue siquiera capaz de aguantar un empate que, al menos, le habría sacado del descenso. Y no fue capaz porque cumplido el segundo tercio de partido, Javi García, que sobraba en el campo desde que vio tarjeta amarilla a los doce minutos de partido, perdió un balón cerca de su área que propició que Carlos Fernández cediese un balón a Vadillo para marcar éste el único tanto del partido. El Betis, como en Villarreal o San Sebastián, fue incapaz de sobreponerse a eso y acabó perdiendo otra vez.

Antes, no se puede decir que el Betis jugase su peor partido. Sin ser brillante, se sobrepuso a un inicio descorazonador y apareció en dos jugadas de ataque en las que pudo marcar: una contra con clara superioridad mal acabada y un desborde por la izquierda de Tello con centro de la muerte que no encontró rematador. Joel tampoco tuvo mucho trabajo. Y en la segunda parte, el rumbo del partido no cambió mucho. Daba la impresión de que, si no había concesiones en forma de regalos, el Betis al menos podía acabar en empate. Pero la concesión llegó en el error referido de Javi García y el equipo, ya a remolque, fue incapaz de reaccionar.

Ni siquiera con los cambios. Joaquín le dio algo de mordiente al ataque, especialmente en una acción que acabó con pase atrás del capitán a Emerson, que lanzó alto. Antes, Mandi tuvo una ocasión a puerta vacía pero su remate -es cierto que el balón centrado desde la derecha llevaba mucha fuerza- salió muy desviado, y daba la impresión de que era a través del balón parado, en faltas lanzadas por Tello y Canales -su tiro tocó el larguero- como podía llegar el tanto del ansiado empate. Pero ni siquiera así.

¿Y qué va a pasar ahora? Pues señalado está el entrenador, Rubi. Pero cada vez son más los que miran al palco. El miércoles recibe el Betis al Celta en el Villamarín. Conociendo a los dirigentes, y al miedo que le tienen a que la grada se les vuelva en contra, uno apostaría poco por la continuidad de Rubi, aunque éste manifiesta estar seguro de su continuidad. Pero parece que el equipo, con él al frente, no es capaz de revertir la situación. Y la situación dice que el Betis, después de diez jornadas, ocupa puesto de descenso.

Rubi puede caer pero lo inquietante, lo que hace temblar al aficionado puro del Betis, es que el problema trascienda al entrenador y a los futbolistas. Y eso, conociendo la historia del Betis, ya sí podría desembocar en algo peor, mucho peor.

FICHA TÉCNICA:

Granada: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Domingos, Neva, Gonalons, Azeez, Herrera (Yan Brice, minuto 60), Vadillo (Roberto Soldado, minuto 73), Machís y Carlos Fernández (Martínez, minuto 78).

Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi, Feddal (Borja Iglesias, minuto 77), Pedraza (Álex Moreno, minuto 71), Javi García (Joaquín, minuto 71), Canales, Guardado, Tello, Fekir y Loren.

Gol: 1-0, minuto 60: Vadillo.

Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Amarillas para Machís, Javi García, Herrera, Fekir, Feddal, Roberto Soldado y Joaquín.