Ángel y Sergio, dos historias 'sin hogar' a punto de la reinserción, gracias a Cáritas

Cerca de 1600 personas sin hogar fueron atendidas en 2018 por Cáritas, en la provincia de Ciudad Real; cerca de mil, 909, en lo que llevamos de 2019. En su mayoría el 93% son hombres frente a un 7% que son mujeres; EL 75% son españoles y de Castilla La Mancha, apenas un 25% inmigrantes de la Europa Comunitaria o Africa. Las estadísticas un año más llaman a la reflexión: este año Cáritas ha constatado que las personas de CLM ocupan el primer lugar en las atención.

Calle General Aguilera de Ciudad Real este viernes / Cadena SER

Jóvenes de la región, perfil de los sin hogar

Llama la atención que las personas que se han quedado en la calle son jóvenes en edad de trabajar y con posibilidades de cambiar su situación si les dan la oportunidad; el 60 por ciento cuenta con estudios primarios y un 20% con estudios superiores, con edades en una franja entre los 25 y 55 años.

Ángel y Sergio responden a este perfil. Gracias a su esfuerzo a la firme decisión de volver a reinsertarse y las ayudas que han recibido están saliendo del pozo.

AUDIO| Testimonio de Ángel y Sergio, dos historias, sin hogar, con final feliz:

A Ángel una adicción le llevó a perder su casa, le condujo al divorcio... y se quedó sin nada en la calle. Aunque vivir al raso es lo peor el mensaje que quiere trasladar en esta jornada es que 'del pozo se puede salir'

Hay que proponérselo y pedir ayuda. Él recurrió a Cáritas. Desde Madrid llegó a Ciudad Real, pasó por el Centro Samaría de Alcázar de San Juan y ya está remontando. Sonrée y nos confiesa que gracias a la ONG ha contactado de nuevo con su familia, aunque reconoce que, al principio, le dieron de lado.

Al conjunto de la sociedad, un mensaje nítido y claro... "las personas sin hogar están cerca de nosotros, y en cualquier momento, podemos ser uno de ellos; todos debemos poner nuestro grano de arena".

Sergio tiene 49 años y ha vuelto al Centro Samaría, donde ya estuvo hace 3 años. Entonces no completó el proceso de recuperación y ya lleva un mes, decidido a volver a empezar. Recalca que es una persona normal, sobrepasado por las circunstancias.

En su caso, las malas compañías y su estado de salud le llevaron a perderlo todo, pero no dudó en buscar apoyo, recurrir a centros como los de Cáritas, una decisión que muchas personas sin hogar descartan.

Reconoce que no hay recursos suficientes y que las instituciones deberían buscar soluciones definitivas para que la gente no se vea en la calle. Asegura que hay más de las que cuentan las estadísticas.

Su objetivo, volver a trabajar, tiene el carnet de autobús y ahora está decidido a completar la "capacitación" para buscar un empleo, de chófer, tener ingresos propios y recuperar su independencia.

Lazo rosa que se exhibe esta semana en el balcón del Ayuntamiento de Ciudad Real en solidaridad con las personas sin hogar / Cadena SER

Tiene otro objetivo mayor, encontrar a su padre; la ley de protección de datos le impide saber si todavía vive, es el único lazo familiar porque añade... el resto de la familia se fue quedando en el camino y no los quiero molestar.

Más políticas de prevención

Las cifras son escalofriantes. Cáritas llama la atención que no podemos perder de vista a 97.000 personas que están a punto de perder su vivienda en CLM y otras 328.000 están en exclusión social, con lo que vuelve un año más a advertir que la sociedad y sobre todo las instituciones, deben reforzar las políticas de prevención. Carmen Maria directora de Cáritas en Ciudad Real, señala que "hay que prevenir esta vulneración de derechos, la vivienda es un derecho y muchas personas se están viendo privadas de él": Antonio Alvarez del Centro Samaría de Alcázar añade que "hay personas que no pueden hacer frente, no porque no quieran, no pueden pagar la vivienda y deben existir mecanismos para evitar el desahucio".