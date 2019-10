El PP acusa a Barbón de "falta de rumbo"

Cien días de Gobierno de Adrián Barbón: la portavoz del Partido Popular (PP), Teresa Mallada, afirma que se han visto caracterizados por la "falta de rumbo". Afirma que ha tratado de ocultar su “inoperancia” mediante la propaganda y le atribuye poca energía frente a los que califica de “incumplimientos” del Gobierno central. Mallada pide además a Barbón que llame al primer partido de la oposición, el PP, ante una próxima negociación presupuestaria.

Mallada compartió sus reflexiones sobre los primeros cien días del Gobierno socialista asturiano que preside el socialista, Adrián Barbón, durante un desayuno de trabajo en Oviedo. La expresión que más veces utilizó para referirse al ejecutivo de Adrián Barbón fue la de “falta de rumbo”. La portavoz del Partido Popular le reprochó, sobre todo, la falta de influencia que atribuye a Barbón ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Afirmó que Barbón "concurrió a las elecciones presumiendo de su peso político en Madrid, de la fuerza que iba a tener su Gobierno ante Sánchez para hacer valer las reivindicaciones de Asturias, pero en cien días no lo ha hecho" ante los "incumplimientos" de la administración del Estado, como el Estatuto de las Empresas Electrointensivas o las inversiones del Plan de Cercanías en infraestructuras ferroviarias.

Teresa Mallada hizo además un llamamiento a que se cuente con su partido ante la próxima elaboración de los Presupuestos Generales del Principado. No le consta, dice, que pueda existir ya un acuerdo en la izquierda, como ha especulado Ciudadanos y dijo que confía "en la sensatez del Gobierno, con un presidente que presume de dialogante. Espero que no se haya precipitado en ese tipo de pactos. Si es dialogante y busca consenso, independientemente de si llega a un cauerdo o no, debe escuchar las propuestas del principal partido de la oposición", explicó. Mallada se mostró contraria a una futura armonización fiscal porque, dice, obligaría a algunas comunidades a subir impuestos, cuando cree que se debe hacer justamente lo contrario.