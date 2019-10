ARDE no abrirá este lunes sus puertas

El Centro de Tratamiento Ambulatorio de ARDE no prestará sus servicios hoy 28 de octubre después de más de treinta años ayudando con sus problemas de adicciones y drogodependencias a cientos de familias de la serranía de Ronda. La asociación rondeña todavía no ha recibido el dinero que la Junta de Andalucía le adeuda y que prometió la alcaldesa Mari Paz Fernández la semana pasada por lo que el colectivo hoy no abrirá sus puertas.

El pasado viernes finalizaron los contratos de los cinco trabajadores que prestan este servicio por lo que, según han informado desde ARDE, todo apunta a que los 180 usuarios que eran atendidos en Ronda serán derivados a otros municipios para recibir sus tratamientos. San Pedro de Alcántara, Algodonales o Marbella son las localidades a las que se destinarán a estas personas.

Desde ARDE critican que el Ayuntamiento de Ronda no se haya puesto en contacto con ellos para anunciarles lo que la regidora expuso ante la prensa el jueves, cuando afirmó que el ente autonómico abonaría la deuda a la asociación comarcal y podría seguir prestando sus servicios. Algo que, como decimos, a día de hoy no solo no ha ocurrido, sino que no ha corroborado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que estuvo el sábado en Benaoján.

Insisten desde el gobierno andaluz en que será el SAS el que continúe prestando atención a los usuarios de ARDE mientras que ellos mismos, hoy, no saben donde tienen que dirigirse ya que carecen de información. Según han indicado desde el colectivo de Drogodependencias y Adicciones de la Serranía de Ronda, la situación es tan caótica que será hoy cuando el gerente del Hospital de la Serranía de Ronda, Curro Vázquez, mantenga una reunión en Sevilla para tomar una decisión sobrecómo se va a distribuir la metadona entre aquellos usuarios que la necesitan.