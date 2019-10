Impugnan las elecciones del Colegio de Médicos por estar "viciado" el proceso

Polémica en el Colegio de Médicos de A Coruña que este martes ha convocado elecciones para presidente y nueva junta directiva. El único candidato alternativo a Luciano Vidán, con doce años en el cargo, ha impugnado el proceso electoral, esta mañana, ante lo que considera importantes irregularidades cometidas por los actuales gestores de la institución. Abel Vázquez también ha decidido retirar su candidatura. Si la Junta Electoral del Colegio no acepta la impugnación, mañana no habrá elecciones y automáticamente Vidán se proclamará, de nuevo, presidente. La Junta directiva de la entidad ha señalado a Radio Coruña que no se va a pronunciar y que, en todo caso, sería la Junta Electoral la que tendría que manifestarse.

Según la denuncia del candidato alternativo al actual presidente del Colegio de Médicos, las urnas no están precintadas como establece la normativa y hay votos por correo que han sido abiertos sin esperar a mañana, el día propio de las elecciones. Abel Vázquez no duda en tachar de "viciado" el proceso electoral.

Si hoy la impugnación de las elecciones no es tenida en cuenta por la Junta Electoral del Colegio, Luciano Vidán seguirá siendo su presidente otros cuatro años más, alcanzando los 16 en este cargo. El Colegio de Médicos de A Coruña es el que reúne al mayor número de socios de todos los de Galicia. Son casi 7.000 en sus sedes de A Coruña, Santiago y Ferrol.