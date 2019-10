El Concello baraja dos alternativas para el centro Abeiro

La concejala de igualdad y bienestar, Yoya Neira, señala que el Ayuntamiento está barajando dos nuevas ubicaciones para el centro Abeiro de baja exigencia para personas sin techo tras su cierre la semana pasada. Marea Atlántica ha denunciado que personas usuarias de las instalaciones están durmiendo de nuevo en la calle. Neira explica que no hay plazas fijas en ese centro y que se han creado suficientes alternativas.

La Marea critica que el ejecutivo local no buscara una alternativa en estos cuatro meses de mandato ni resolviera el contrato sobre la seguridad de las instalaciones pendiente de adjudicación. Yoya Neira señala que el Concello no podía responsabilizarse de un centro que tenía una sanción de la Xunta por su deficiente situación y no siquiera contaba con licencia.

Asegura el Ayuntamiento que ha clausurado las instalaciones para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Una exigencia que ha realizado el BNG subrayando también que las instalaciones no cumplían los mínimos y exigiendo mejora en servicios sociales vía presupuestos. La Marea Atlántica pide continuidad de la iniciativa y de los puestos de trabajo. Un aspecto que garantiza la concejala.