El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, ha asegurado que “no está planificado que llegue el AVE a Lugo", respondiendo así al ministro de Fomento José Luís Ábalos que, en un mitin, trazaba 2021 como el año de la llegada de la alta velocidad a esta provincia.

Balseiro luego de esos compromisos, también ayer asumidos por el presidente en funciones Pedro Sánchez de que su gobierno cumplirá con “Galicia y el Ave” en un acto en A Coruña, ha dejado claro con respecto a Lugo que “no está planificado que llegue”.

Con lo que contará Lugo, ha precisado, es con “una lanzadera que, efectivamente, nos situaría en el AVE que va a llegar a Ourense, y nos situaría en Madrid en tres horas o tres horas y pico”.

“La planificación de que el AVE llegue a Lugo que nos la explique alguien porque yo no la entiendo. Por eso entiendo que esa es una afirmación errónea, pero no quiere decir que lo que se vaya a hacer no este bien hecho (lo de la lanzadera)”, ha puntualizado.

Balseiro ha apelado a la respuesta que ofreció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que presentó un “informe donde los propios técnicos decían que era muy difícil, por no decir imposible, que el AVE llegue a Galicia en el año 2021”.