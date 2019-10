As vantaxes das Corredurías e os distintos tipos de seguros de saúde

Se hai unha semana falábamos do mellor momento para facer un seguro de saúde, hoxe imos a facelo sobre os distintos tipos que existen, e sobre por que é mellor facelo cunha correduría. En Sueiro, por exemplo, son especialistas en Seguros de Saúde e saben que elixir un seguro depende da persoa, as coberturas que busca e o importe que está disposto a pagar.

Por iso sempre preguntan o presuposto. Así asesorarán ao cliente para que elixa o que máis se adapta a el. Porque non traballan para unha compañía, traballan para que o usuario este o máis cómodo posible co seu seguro.

En canto a tipoloxía, poderíamos falar de cinco modalidades:

Existe o seguro de saúde ambulatorio, é o máis barato e da acceso a especialistas e probas diagnósticas. Pero ollo, porque non cubre as probas diagnósticas e dependendo da compañía, cubrirá as urxencias ou non.

Co seguro completo con copagos o cliente si terá acceso a todos os servizos, incluídas as intervencións quirúrxicas. A diferenza é que por cada vez que utilicemos os servizos pagaremos un pequeno importe.

Tamén está o seguro de saúde completo e sin copagos, no que en comparación co anterior, non pagaremos por cada acto médico. Ten unha cuota máis alta que o anterior

E por último está o seguro de reembolso, no que poderás ir ao médico que ti elixas, e non á rede de médicos que teñen as compañías. Este é o máis completo de todos, pero tamén o de maior importe.