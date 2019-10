El CD Guijuelo se encuentra en una situación alarmante. 'Los jugadores me dicen dentro del campo que las piernas no les dan' para mantener el buen trato de balón y el juego de toque. Esa es la preocupante radiografía del equipo chacinero, que perdió 1-2 ante Osasuna B y solo se activó después del golazo fabricado por Pepe Carmona, con varios regates y un buen disparo que no pudo atajar Álvarez.

El entrenador del equipo, Ángel Sánchez, fue contundente en la rueda de prensa posterior al duelo. Probablemente ha sido el día más tajante del bejarano, 'único culpable' de la situación del equipo. 'Hemos tocado fondo, somos un equipo de descenso.'

'No sabemos a lo que jugamos, y es que pretendemos progresar combinando pero el equipo no está para eso'. Ayer, el Guijuelo jugó en el centro del campo con Dan Ojog y Andi Bogdan, dos jugadores que no crearon juego pero a quienes no se puede achacar el pésimo partido de este domingo. Eso mismo arguyó este domingo un cariacontecido Sánchez, muy afectado por lo realizado por su equipo.

Ni un solo disparo a puerta hasta el minuto 87, momento en el que llegó el gol de Carmona. Las críticas afectan a todas las líneas, desde los delanteros hasta los defensas, y también el portero titular ante Osasuna B, Taliby. Ángel Sánchez tiene claro que cambiará el estilo del equipo. Un juego más directo de un conjunto que 'no es chicha ni limoná', en palabras del técnico.

Siete goles en diez jornadas son los números del Guijuelo, producto estos guarismos tan paupérrimos de la falta de continuidad en el juego y de la ausencia de estilo y de ocasiones. La situación es preocupante, mucho, y el veterano Pepe Carmona compara la actual con una vivida con Jordi Fabregat al mando del equipo, en una nefasta temporada que solo tuvo al Atlético de Madrid como cuestión positiva en Copa del Rey. En aquel momento el Guijuelo consiguió salvarse.

Esta temporada tiene aún más margen de mejora. Veremos.