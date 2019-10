'Creo que lo hemos hecho bien con la plantilla. No envidia en nada a la del año pasado'

Unionistas de Salamanca ha ofrecido explicaciones después del cese de Roberto Aguirre como entrenador del equipo. El presidente de la entidad, Miguel Ángel Sandoval 'Sando', y el director deportivo, Gorka Etxeberría, han respondido a las preguntas de los medios de comunicación y han detallado los motivos de la destitución del equipo. Sando y Etxeberría fueron los encargados de comunicarle la decisión a Aguirre. El cese viene motivado, sobre todo, por la situación anímicamente mala que atraviesa el conjunto, más allá del mal juego que practica Unionistas de Salamanca.

'Ha sido una persona que nos ha dado lecciones de fútbol y de vida en los malos momentos'. 'Por encima de todo está Unionistas, y quizá no es la decisión más justa'. 'Si tiene que descender el equipo a Tercera, descenderá, y trabajaremos para subir de nuevo'. Esas han sido algunas de las palabras más destacadas de Miguel Ángel Sandoval sobre el entrenador.



Palabras de Gorka Etxeberría sobre el cese de Aguirre.

Sobre Roberto Aguirre, el director técnico ha dicho lo siguiente: 'Ha sido un entrenador como la copa de un pino, estoy muy orgulloso de haberlo propuesto en su momento. Es un grandísimo entrenador, de los mejores que yo conozco. Para dar tranquilidad y estabilidad. Yo quería haber presumido de no haber cambiado de entrenador sobre la marcha'.

No obstante, Etxeberría no ha dudado en cargar contra la plantilla y los jugadores. 'La plantilla tiene que reaccionar. Siento que van adormeciéndose, no nos podemos quedar ahí. Sobre todo los pesos pesados'. 'Nos tiene que joder más perder'.

Desde hace unas semanas el director de fútbol está muy cuestionado por un sector de la afición, en relación a los fichajes realizados esta temporada y al programa Foot Talent, que ha dejado en el club a dos jugadores que no están disputando minutos, Álvaro Santos y Jordan. 'Una y otra vez reviso la plantilla, y tiene nivel medio de Segunda B. No me lo puedo creer, la verdad.' Eso ha apuntado Etxeberría.

Sobre el nuevo entrenador, 'tiene que tener un perfil para dar la vuelta al vestuario primero y al vestuario después'. 'La directiva tiene que ser parte de esta decisión'. 'Es una cuestión de estado anímico, ese es nuestro diagnóstico, y por eso cambiamos lo que creemos que puede impulsar al equipo'.

También ha apuntado que 'nunca me he ofrecido para dirigir al primer equipo; además, me parecería un error'. 'Yo estoy a ser director de fútbol, no valgo como entrenador'. 'En cuanto al entrenador no había gran trabajo hecho previamente'. 'Queremos a un entrenador de verdad, que trabaje en equipo y no tensione las relaciones con el club, y una persona capacitada para dar un giro a la situación'.

El perfil deportivo y técnico del nuevo entrenador que se busca, tal y como ha explicado Etxeberría, 'va a tener que saber que viene a jugar sin balón, aunque no quiero a un entrenador ultradefensivo'.



Sobre el desempeño de su trabajo, el vasco ha asegurado que 'hago autocrítica todos los días. Posiblemente debería haber tenido un trato más cercano, pero... ¿para qué? En cuanto a la confección de la plantilla, creo que lo hemos hecho bien y no envidia en nada a la del año pasado'.