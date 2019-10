En 2018 y hasta septiembre de 2019 los planes de empleo de Cruz Roja han atendido a 1.076 personas

Estos planes están destinados a la inserción laboral de las personas en mayor riesgo de vulnerabilidad social que se divide en tres ejes, dirigidos a las personas, a las empresas y para la sensibilización de la sociedad.

El principal perfil de usuarios de estos planes es el de mujer inmigrante entre los 30 y los 40 años y con poca formación académica. El pasado año 683 personas pasaron por estos planes consiguiendo un ratio de inserción del 52% mientras que hasta el mes pasado Cruz Roja ha prestado atención a 565 personas con una inserción del 49%. Hasta el día 30 de septiembre de las 102 empresas colaboradoras han salido adelante 165 alianzas.

María Luisa de Pablo coordinadora de los planes de empleo de Cruz Roja en Segovia asegura que “seguimos viendo que la peor calidad de inserción la tienen las mujeres. Con un mayor número de contratos al año. El año pasado teníamos una media de 2,6 contratos por personas. Y este año tememos dos contratos por persona. Con poca diferencias entre hombres y mujeres, 2,1 las mujeres y esos dos anteriormente citado de los hombres. Parece que mejora la calidad del empleo pero seguimos hablando de que no es la mejora que nos gustaría ya que sigue habiendo un elevado número de contratos por persona insertada”.

Los principales sectores para encontrar empleo son la hostelería, el servicio del hogar familiar y el comercio, aunque también se han realizado cursos de formación para pilotaje de drones o jardinería. Ana Isabel García califica de muy positiva su experiencia en estos planes “además de ayudarte en el terreno de la inserción laboral te ayudan en el ámbito personal. Te apoyan haciendo cursos para el desarrollo personal, para tener más autoestima y confiar más en uno mismo y sus posibilidades de trabajo. En inserción me ayudaron en la campaña de sorteo de Cruz Roja, aunque era un contrato de tiempo definido de jornada parcial, a mí me ayudó mucho. Fue un contrato después de mucho tiempo sin trabajo y esto me propició conocer a muchas personas y me ayudó y me motivó”.

La intención de Cruz Roja es seguir adelante con este servicio que se puso en marcha hace 19 años para lograr más empresas colaboradoras y una mayor inserción en el complicado mercado laboral como afirma Isabel Gómez Rincón coordinadora de Cruz Roja Española en la provincia.