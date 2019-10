Martirio en Radio Sevilla

Martirio ha visitado el estudio de Radio Sevilla para hablarnos de su último trabajo, A Bola de Nieve. Un disco homenaje al músico e intérprete cubano que ha hecho junto con el pianista gaditano Chano Domínguez, bajo de producción de su hijo Raúl Rodríguez.

El pasado viernes se publicaba este disco en el que encontrarán 15 canciones que recuerdan a uno de los músicos más universales de la isla caribeña. Bola, como le llamaban sus allegados, es recordado por sus interpretaciones personales, de gran altura musical y por sus dotes de actor en la interpretación, así como por su verdad comunicativa y altamente sensible. Inigualables son sus versiones de "La vida en rosa", "Si me pudieras querer" o "No puedo ser feliz" entre otras muchas.

La música de Andalucía, Cuba, España y Latinoamérica, se unen en este trabajo único en el que se convergen el bolero filin, la copla, el jazz, y el flamenco.

Un disco que presentarán en directo por distintas ciudades españolas desde noviembre y que les traerá a Sevilla el próximo mes de marzo, con fecha y lugar aun por determinar.

Escucha aquí la entrevista en Hoy por Hoy Sevilla con Salomón Hachuel y Lourdes Luque.